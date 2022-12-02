مونديال قطر 2022

مباشر: غانا تسعى لبلوغ ثمن نهائي المونديال في مواجهة "ثأرية" أمام الأوروغواي

مواجهة بطابع الثأر بين غانا والأوروغواي في مونديال قطر 2022. © فرانس 24

يواجه المنتخب الغاني الجمعة نظيره الأوروغوياني في الجولة الأخيرة الثانية من المجموعة الثامنة في مونديال قطر 2022 أملا في تحقيق نتيجة تخوله بلوغ الدور الثاني في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه. وتحمل مواجهة "البلاك ستارز" طابعا ثأريا من زملاء سواريز، اللاعب الذي حرمهم من بلوع نصف نهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010 عندما أخرج الكرة بيده في آخر دقيقة من الوقت الإضافي. تابعوا تغطية مباشرة لهذه المواجهة القوية على فرانس24.