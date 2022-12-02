مونديال قطر 2022: سويسرا تهزم صربيا وتتأهل لثمن النهائي والكاميرون تفوز على البرازيل

مونديال قطر 2022

حجز المنتخب السويسري آخر بطاقات التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزه المثير على نظيره الصربي 3-2 في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة. فيما فازت الكاميرون على البرازيل المتصدرة والمتأهلة سلفا لكنها ودعت المسابقة مع صربيا.

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بات المنتخب السويسري آخل المتأهلين لثمن نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزه على نظيره الصربي 3-2 في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة التي شهدت أيضا فوز الكاميرون على البرازيل المتصدرة بهدف فانسون أبو بكر في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

وافتتح المنتخب السويسري عبر شردان شاكيري من تسديدة قوية في الدقيقة 20 قبل أن يعادل مهاجم فولهام الإنكليزي النتيجة لصربيا في الدقيقة 26 من رأسية محكمة. ومنح دوسان فلاهوفيتش التقدم لصربيا لأول مرة في اللقاء في الدقيقة 32 لكن بريل إمبولو عدل النتيجة للصرب قبل نهاية الشوط الأول. وسجل ريمو فلويلر هدف الفوز لسويسرا في الدقيقة 48.

وسجل مهاجم النصر السعودي فنسان أبوبكر هدف المباراة الوحيد (90+2) مانحا القارة السمراء الفوز الأول في تاريخ كأس العالم على أبطال العالم 5 مرات والذين ضمنوا صدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف أمام سويسرا.

وبهذه النتائج، يواجه المنتخب البرازيلي كوريا الجنوبية فيما يلتقي منتخب سويسرا مع البرتغال في ثمن النهائي.

تسابق وتلاحق

ورفع حكم المباراة 11 بطاقة صفراء توزعت بين 7 لصربيا و4 لسويسرا، كما شهدت توترا في الدقائق الأخيرة بين اللاعبين.

وتفادت سويسرا خسارة مباراتين تواليا في كأس العالم بعد سقوطها أمام البرازيل صفر-1 في الجولة الثانية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1994 (خسارتان تواليا أمام كولومبيا وإسبانيا).

وفشلت صربيا في الثأر لخسارتها أمام سويسرا 1-2 في مونديال روسيا 2018، بهدف قاتل من شاكيري في الدقيقة 90. كما لاحقت لعنة خسارة المباراة الثالثة الأخيرة في دور المجموعات صربيا في مشاركاتها الثلاث الأخيرة كدولة مستقلة.

وشارك الثلاثي شاكيري وغرانيت تشاكا وريكاردو رودريغيز للمباراة الرقم 11 مع سويسرا في كأس العالم، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة.

في المقابل، أقحم دراغان ستويكوفيتش مدرب صربيا الثنائي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام الإنكليزي) ودوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي) للمرة الأولى في المقدمة، فيما جدد ثقته بالثلاثي الدفاعي الاعتيادي ستراهينيا بافلوفيتش ونيكولا ميلنكوفيتش وميلوش فيليكوفيتش برغم تلقيه 5 أهداف في مباراتين.

لم تكد تمضي دقيقة على صافرة البداية، حتى هدد المنتخب السويسري مرمى الحارس فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش بتصديه للمهاجم بريل إمبولو داخل المنطقة، ليعود وينقذ تسديدة تشاكا.

ردت صربيا بلعبة مشتركة على الرواق الأيمن بين دوشان تاديتش وأندريا جيفكوفيتش، فسدد الأخير بيسراه كرة صاروخية اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس غريغور كوبيل (11).

افتتحت سويسرا التسجيل بهجمة منسقة قادها ريكاردو رودريغيز في ظهر جيفكوفيتش ومرر عرضية، إلاّ أنّ بافلوفيتش صدها لتعود إلى جبريل سو ومنه إلى شاكيري العائد إلى التشكيلة بعدما غاب عن الخسارة أمام البرازيل بسبب إصابة في فخذه، ليسدد الأخير كرة بينية بيسراه في الشباك (20).

وهو الهدف الـ27 لشاكيري مع "ناتي" في 111 مباراة دولية.

كما بات شاكيري اللاعب الثالث الذي يسجل في النسخ الثلاث الأخيرة لكأس العالم إلى جانب النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، حسب وكالة "أوبتا" للإحصاءات.

وأدركت صربيا التعادل بعد عرضية من تاديتش على الرواق الأيسر إلى رأس ميتروفيتش من دون رقابة والمتفوق على مانويل أكانجي أسكنها الشباك (26)، في هدفه الثامن في مبارياته السبع الأخيرة والـ52 في 79 مباراة دولية.

ولم تكد سويسرا تستفيق من الصفعة الأولى حتى تلقت الثانية بعد خطأ دفاعي ثانٍ على الرواق الأيسر استغله فلاهوفيتش من علامة الجزاء ليسدد بقدمه اليسرى كرة متقنة إلى الجهة العكسية خدعت الحارس كوبيل (36)، رافعا رصيده إلى 10 أهداف في 19 مباراة دولية.

وأعاد بريل إمبولو في ثاني أهدافه في المونديال والثالث عشر في 62 مباراة دولية، فرض التعادل بعد تمريرة أرضية من سيلفان فيدمر تابعها مهاجم موناكو الفرنسي على بعد 6 أمتار من المرمى (44).

وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول الذي شهد تسجيل منتخبين هدفين لكل منهما في كأس العالم، وذلك للمرة الاولى منذ مباراة الأرجنتين وإنكلترا عام 1998.

وافتتحت سويسرا الشوط الثاني كما اختتمت الأول بهدف التقدم 3-2 بعد لعبة جماعية رائعة بدأها إمبولو إلى شاكيري ومنه إلى فارغاس حولها بكعب قدمه هوائية أنهاها ريمو فرويلر في الشباك (48).

وخرج فلاهوفيتش ودخل مهاجم فيورنتينا الإيطالي لوكا يوفيتش بدلا منه (55).

وسدد أكانجي ركلة حرة من 25 مترا استقرت في الشباك الخارجية (82)، وتصدى الحارس ميلينكوفيتش-سافيتش لانفرادية البديل كريستيان فاسناخت (89)، لتحافظ سويسرا على تقدمها بعدما أضاف الحكم 11 دقيقة وقت بدل ضائع.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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