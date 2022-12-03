مواعيد مباريات ثمن نهائي مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

تنطلق السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول منافسات دور ثمن نهائي مونديال قطر. ويعتبر المنتخب المغربي هو الممثل الوحيد للكرة المغاربية والعربية في هذا الدور. وحقق أسود الأطلس إنجازا تاريخيا باحتلالهم المركز الأول في مجموعتهم متقدمين على بلجيكا التي هزموها في مباراة أسطورية 2-0. ويواجه المغرب إسبانيا الثلاثاء عند الساعة 15 بتوقيت غرينتش.

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بعد إقصاء كل من تونس والسعودية وقطر من الدور الأول من منافسات نهائيات كأس العالم المنظمة بقطر، يواصل المغرب مشواره في هذه البطولة، كممثل وحيد للكرة العربية، إثر تأهله لثمن النهائي بفضل احتلاله للمركز الأول في مجموعة قوية، ضمت كل من بلجكيا وكرواتيا إضافة إلى كندا.

ويقابل أسود الأطلس الثلاثاء 6 ديسمبر/ كانون الأول المنتخب الإسباني في مواجهة سيكون شعارها الوحيد هو الفوز، وتحقيق إنجاز تاريخي ثان، سيكون الأول في مسيرته في حال مروره إلى ربع النهائي.

وبالإضافة إلى المغرب، انتزع السنغال بدوره ورقة التأهل للدور المقبل فيما أقصي كل من غانا والكاميرون، ليمثل رفاق ميندي إضافة إلى الأسود القارة السمراء في هذا العرس الكروي العالمي.

في ما يلي البرنامج الكامل لدور ثمن النهائي (بتوقيت غرينيتش):

- السبت 3 كانون الاول/ديسمبر

(15,00) هولندا - الولايات المتحدة (خليفة)

(19,00) الأرجنتين - أستراليا (أحمد بن علي)

- الأحد 4 كانون الاول/ديسمبر

(15,00) فرنسا - بولندا (الثمامة)

(19,00) إنكلترا - السنغال (البيت)

- الإثنين 5 كانون الاول/ديسمبر

(15,00) اليابان - كرواتيا (الجنوب)

19,00) البرازيل - كوريا الجنوبية (974)

- الثلاثاء 6 كانون الاول/ديسمبر

(15,00) المغرب - إسبانيا (المدينة التعليمية)

(19,00) البرتغال - سويسرا (لوسيل)

فرانس24/ أ ف ب

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