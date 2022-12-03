مونديال قطر 2022: هولندا أول المتأهلين لربع النهائي بفوزها على الولايات المتحدة

مونديال قطر 2022

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حجز المنتخب الهولندي أولى بطاقات التأهل لربع نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزه على الولايات المتحدة 3-1 السبت. وتواجه "الطواحين الهولندية" في ربع النهائي الفائز من مواجهة الأرجنتين مع أستراليا التي تلعب في وقت لاحق من نفس اليوم.

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بات المنتخب الهولندي أول المتأهلين لربع نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزه السبت على الولايات المتحدة الأمريكية 3-1 في المباراة التي دارت على ملعب خليفة الدولي بالدوحة.

وأحرز مهاجم برشلونة الإسباني ممفيس ديباي الهدف الأول لهولندا في الدقيقة 10 قبل أن يعزز داني بليند النتيجة للمنتخب الأوروبي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وقلص حاجي رايت الفارق للولايات المتحدة في الدقيقة 76 لكن ديمفريس عمق الفارق من جديد للهولنديين في الدقيقة 81 وقضى على آمال الأمريكيين للعودة في المباراة.

ويواجه المنتخب الهولندي في دور الثمانية المتأهل من مواجهة الأرجنتين أمام أستراليا التي تقام مساء على ملعب أحمد بن علي.

ديمفريس نجم المباراة

تقدم ممفيس ديباي بهدف مبكر لهولندا بعد عشر دقائق مستفيدا من تمريرة ديمفريس الذي صنع الهدف الثاني بطريقة مشابهة تماما لزميله بليند في الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وقلص البديل حاجي رايت الفارق للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 76، لكن بعد خمس دقائق رد بليند الهدية إلى ديمفريس وصنع له الهدف الثالث.

ونجح فريق المدرب لويس فان خال في التسجيل من أول هجمة عندما توغل ديمفريس من الجانب الأيمن وأرسل تمريرة أرضية حولها ديباي مهاجم برشلونة بتسديدة أرضية قوية داخل الشباك.

وفعل ديمفريس الأمر ذاته بنفس الطريقة إلى بليند لتصبح النتيجة 2-صفر قبل الاستراحة مباشرة. واستغل البديل رايت وقلص الفارق بعد تمريرة عرضية من كريستيان بوليسيك، لكن ديمفريس توج جهده الكبير وسجل هدف ضمان التأهل بعد أن استغل توزيعة دقيقة من الظهير الأيسر داني بليند.

فرانس24/ رويترز

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