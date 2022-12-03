ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أستراليا وبلوغ ربع نهائي مونديال قطر 2022.

مونديال قطر 2022

قاد النجم ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز منتخب أستراليا 2-1 والعبور لربع نهائي مونديال قطر 2022. وتواجه الأرجنتين في ربع النهائي هولندا الفائزة على أمريكا 3-1.

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فاز منتخب الأرجنتين السبت على نظيره الأسترالي 2-1 ليمر إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022.

وافتتح ليونيل ميسي التسجل في الدقيقة 35 من كرة أرضية داخل مناطق الجزاء أسكنها "البرغوث" على يسار الحارس الأسترالي ماثيو ريان.

وفي الدقيقة 58، ارتكب الحارس الأسترالي ماثيو ريان خطأ فادحا عندما تباطأ في إبعاد الكرة ليخطفها منه المهاجم خوليان ألفاريز ويضعها بسهولة في الشباك.

وذلل غودوين الفارق لأستراليا في الدقيقة 78 عبر تسديدة ارتطمت بالمدافع الأرجنتيني إينزو فرنانديز لتغير اتجاهها وتغالط الحارس مارتينيز.

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وتواجه الأرجنتين في ربع النهائي منتخب هولندا الذي تغلب في وقت سابق على الولايات المتحدة 3-1.

وواجه "الألبي سليستي" صمودا دفاعيا في أول نصف ساعة من اللقاء ولم يتمكن زملاء ميسي من الاقتراب من المرمى. قبل أن يستغل ميسي تبادلا كرويا قرب مناطق الجزاء ويتلقى الكرة ويسكنها في الشباك.

المباراة الألف لميسي

وبذلك، هز ليونيل ميسي الشباك في المباراة الألف في مسيرته مع سعيه لإحراز اللقب الوحيد الذي استعصى عليه.

وميسي البالغ من العمر 35 عاما هو هداف الأرجنتين التاريخي، إذ سجل 94 هدفا وشارك السبت في مباراته الدولية 169.

وسدد ميسي في شباك الحارس ريان في الدقيقة 35، وهو أول هدف يسجله في الأدوار الإقصائية بكأس العالم والثالث له في نهائيات قطر حتى الآن، ليرفع رصيده الإجمالي في كأس العالم إلى تسعة أهداف، متفوقا بهدف واحد على أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو مارادونا.

وفي المجمل، أحرز ميسي 789 هدفا في مسيرته. ويشارك ميسي في كأس العالم للمرة الخامسة وقال إنها ستكون بطولته الأخيرة، مما يجعل من المهم بالنسبة له الفوز باللقب إذا أراد معادلة إرث مارادونا.

ولم تخسر الأرجنتين سوى مرة واحدة في سلسلة من 40 مباراة (28 فوزا مقابل 11 تعادلاً)، كانت أمام السعودية 1-2 في مستهل مبارياتها في دور المجموعات بالمونديال.

قال ميسي "لقد عانينا حتى الثانية الأخيرة، لكن الأهم أننا عبرنا. كانت مباراة صعبة ولم يكن لدينا لوقت المناسب للتعافي".

وعلق على الأجواء الجماهيرية الداعمة لفريقه في المدرجات "هذا احتفال لدى رؤية كل هذا الجمهور. عندما نقول إننا لا نلعب لوحدنا بل إلى جانب كل هذا الجنون بجانبنا، فالأجواء رائعة ويجب أن نبقى متحدين. ستكون أمامنا مباراة صعبة".

نهاية مباراة صعبة

وضاعفت الارجنتين النتيجة بعد ضغط على حامل الكرة أسفر عن ارتباك من قبل الحارس راين ليقتنصها خوليان ألفاريس ويسددها في الشباك الخالية (57)، في ثاني أهدافه في المونديال.

وراوغ ميسي من منتصف الملعب أكثر من أسترالي ليمرر إلى ألفاريس ليعيدها الأخير إليه، فشل نجم باريس سان جرمان الفرنسي في التسديد بشكل مريح (64).

وأخرج سكالوني المهاجم ألفاريس والمدافع ماركوس أكونيا وادخل لاوتارو مارتينيس ونيكولاس تاليافيكو (71).

وقلصت أستراليا النتيجة بالنيران الصديقة بعدما سدد البديل غودوين كرة من حوالي 23 مترا اصطدمت بلاعب الوسط فرنانديس وخدعت الحارس.

وتوغل عزيز بهيتش في منطقة الجزاء الأرجنتينية ورواغ نيكولاس أوتامندي وسدد كرة خطرة صدها ليساندرو مارتينيس (82).

وفي آخر اللقاء، تفنن الأرجنتينيون في إضاعة الفرص إذ أهدر لاوتارو كرة سددها فوق المرمى بعد تمريرة من ميسي داخل المنطقة (89)، ليعود ويهدر فرصة مماثلة تصدى لها الحارس (90+2)، فيما فضّل ميسي بعد دقيقة التسديد بنفسه لتعلو الكرة فوق العارضة.

وأنقذ إيميليانو مارتينيس، كرة أخيرة من البديل غارانغ كوول بعدما راوغ بسهولة تاليافيكو (90+7)، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تأهل الأرجنتين.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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