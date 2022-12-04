أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه مطمئنا جمهوره: "أشعر بالقوة وبالكثير من الأمل"

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فيما انشغل عالم كرة القدم بتقارير صحافية حول تدهور صحة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي يخضع لعلاج "إعادة تقييم" في المستشفى تبعا لجراحة استئصال ورم في القولون، كتب الجوهرة عبر حسابه على إنستاغرام مطمئنا جمهوره: "أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع. أنا قوي، أشعر بالقوة وبالكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد". يأتي ذلك بعدما أظهر تقرير طبي الجمعة أن بيليه يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي لكنه أشار إلى أن حالته لا تزال مستقرة.

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توجه أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية بيليه بالشكر إلى جمهوره محبيه في رسالة على إنستاغرام قال عبرها إن لديه الكثير من الأمل وإنه يتابع علاجه كالمعتاد.

وأضاف بيليه المتواجد في المستشفى في ساو باولو منذ الثلاثاء الماضي "أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها. لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالطاقة. ومشاهدة البرازيل في كأس العالم أيضا! شكرا جزيلا على كل شيء".

ونقل بيليه إلى مستشفى في ساو باولو في وقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء ما وصفه الأطباء بأنه "إعادة تقييم" للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ جراحة استئصال ورم في القولون في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

دعما له، أضيء ملعب لوسيل في الدوحة الذي سيستضيف نهائي كأس العالم في 18 كانون الأول/ديسمبر، وبرج أسباير بجوار استاد خليفة، بصور بيليه مرتديا قميصه الشهير الذي يحمل رقم 10.

وعلى كورنيش العاصمة القطرية، قامت عشرات الطائرات بدون طيار "درون" التي تضيء السماء كل ليلة، برسم قميص البرازيل يحمل اسم بيليه ورقم 10 على ظهره.

وأشارت تقارير برازيلية السبت أن حالة بيليه ساءت في الساعات الأخيرة وهناك خطر جدي على حياته.

تفاعلا مع ذلك، أعرب العديد من اللاعبين في قطر عن قلقهم على صحة اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات. وكتب مهاجم فرنسا كيليان مبابي على تويتر "صلوا من أجل الملك".

أما قائد إنكلترا هاري كاين فقال خلال مؤتمر صحافي "نرسل أطيب تمنياتنا له ولعائلته أيضا. إنه مصدر إلهام في رياضتنا وهو لاعب رائع وشخص مذهل. نتمنى له الشفاء".

وأفاد بيان للمستشفى الجمعة أن بيليه مصاب "بعدوى في الجهاز التنفسي ويعالج بالمضادات الحيوية".

وكان بيليه قد توجه الجمعة بالشكر للداعمين في رسالة على إنستغرام "أيها الأصدقاء، أنا في المستشفى أقوم بزيارتي الشهرية. من الرائع دائما أن أتلقى الرسائل الإيجابية. شكرا لقطر على هذه اللفتة ولكل من يبعث مشاعر إيجابية".

فرانس24/ أ ف ب

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