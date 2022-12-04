إنكلترا تتغلب على السنغال بثلاثية دون رد وتضرب موعدا مع فرنسا في ربع نهائي مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

سجل هاري كاين أول هدف له بمونديال قطر 2022 ليساهم في فوز بلاده على السنغال في ثمن النهائي.

تغلب المنتخب الإنكليزي الأحد على نظيره السنغالي ليتأهل إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022. وسيواجه زملاء هارين كاين في دور الثمانية منتخب فرنسا حامل اللقب الذي تغلب في وقت سابق على بولندا 3-1.

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لم ينجح منتخب السنغال الأحد في تكرار إنجاز مونديال 2002 عندما خسر أمام نظيره الإنكليزي المدجج بالنجوم في ثمن نهائي مونديال قطر 2022.

وسجل متوسط ميدان ليفربول جوردان هندرسون الهدف الأول للإنكليز في الدقيقة 38 بعد تمريرة متقنة من جود بلينغهام.

وقاد بلينغهام نجم الشوط الأول هجوما معاكسا في الوقت بدل الضائع لتصل الكرة إلى هاري كاين الذي أسكنها في شباك الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وأضاف بوكايو ساكا هدفا ثالثا للإنكليز في الدقيقة 57 عبر هجمة معاكسة قادها فيل فودن من الجهة اليسرى للدفاع السنغالي.

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ويلاقي المنتخب الإنكليزي في دور الثمانية نظيره الفرنسي حامل اللقب الذي تغلب في وقت سابق على بولندا 3-1.

مباراة في اتجاه واحد

وكان مهاجم السنغال بولاي ديا قريبا من التسجيل عندما سدد من مدى قريب لكن الحارس جوردان بيكفورد أنقذ مرماه ببراعة بعد مرور نصف ساعة من البداية.

وبعد ثماني دقائق، أرسل جود بلينغهام تمريرة عرضية حولها هندرسون إلى هدف من مدى قريب، قبل أن تفرض إنكلترا سيطرتها.

وبدأ بلينغهام هجمة مرتدة انتهت عند كاين في وضع انفراد ليسدد بقوة داخل شباك الحارس إدوار ميندي، ليرفع رصيده إلى 52 هدفا مع بلاده وبفارق هدف واحد عن وين روني الهداف التاريخي.

ونجح ساكا في الوصول إلى هدفه الثالث في المونديال القطري بعدما تلقى تمريرة فيل فودن، الذي صنع الهدف الثاني لزميله كاين، من الجانب الأيسر وسدد كرة ساقطة رائعة داخل شباك إدوار ميندي.

ووصلت إنكلترا بذلك إلى 12 هدفا في قطر لتعادل أفضل حصيلة لها في نسخة 2018 في روسيا عندما بلغت آنذاك الدور قبل النهائي.

وكانت إنكلترا قد سجلت 11 هدفا في مشوار فوزها بكأس العالم 1966.

وهذه المرة العاشرة التي تبلغ إنكلترا الدور ربع النهائي والثانية تواليا، علما أنها سقطت في نصف نهائي 2018 أمام كرواتيا.

ولا تزال إنكلترا تلهث خلف لقب عالمي ثان منذ أن حققت اللقب الوحيد على أرضها في 1966، بينما انتهى مشوارها عند نصف النهائي مرتين في 1990 و2018.

وكانت هذه المواجهة الأولى على الإطلاق في النهائيات العالمية بين البلدين وأكدت إنكلترا مجددا تفوقها على المنتخبات الأفريقية رافعة رصيدها إلى خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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