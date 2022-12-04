بفضل هدفه ضد بولندا... جيرو يتربع على عرش هدافي المنتخب الفرنسي

مونديال قطر 2022

بات المهاجم أوليفييه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا لكرة القدم برصيد 52 هدفا بعدما سجل هدفا لبلاده خلال مواجهة بولندا الأحد في دور الستة عشر ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم بقطر. وكان جيرو يتقاسم الرقم القياسي مع زميله السابق تييري هنري بعدما سجل هدفين ضد أستراليا في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة. وحطم مهاجم ميلان الرقم القياسي في مباراته الدولية 117 مع فرنسا، بينما سجل هنري 51 هدفا في 123 مباراة في الفترة 1997-2010.

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بعدما كان يظن قبل أشهر قليلة فقط، أن مشاركته في مونديال قطر بعيدة المنال، بات المهاجم أوليفييه جيرو الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي لكرة القدم بافتتاحه التسجيل في مرمى بولندا، في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب الثمامة في الدوحة ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لمونديال قطر2022.

وسجل جيرو هدفه في الدقيقة الـ44 رافعا حصيلته الدولية إلى 52 هدفا، متفوقا على زميله السابق تييري هنري الذي كان يحمل الرقم القياسي منذ سنة 2009.

ويعد الهدف الجديد هو الرابع لجيرو في نهائيات كأس العالم، وذلك بعد 12 يوما على ثنائيته في مرمى أستراليا خلال الجولة الأولى، وبعد ثماني سنوات من هدفه الأول، في دور المجموعات للعرس العالمي في مرمى سويسرا سنة 2014.

وعلى الرغم من أن جيرو لم يسجل في مونديال روسيا 2018، لكنه كان صانعا للتتويج باللقب.

قبل عام، لم يكن المدرب ديدييه ديشان يقوم باستدعاء جيرو طالما أن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة حاضر للمشاركة. لكن مهاجم ميلان الإيطالي فرض نفسه خيارا دائما، وفاز بمكانه مرة أخرى. ثم أدت إصابة بنزيمة وغيابه عن مونديال قطر لانتزاعه موقعا أساسيا.

فرانس24/ أ ف ب

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