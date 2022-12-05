السعودية تبقى المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 لكرة القدم بعد انسحاب الهند

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العلم السعودي يرفرف في العاصمة الرياض في 22 أيلول/سبتمبر 2020.

انسحبت الهند الاثنين من سباق الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027 لكرة القدم، وفق ما أعلن الاتحاد القاري، وبذلك تكون السعودية المرشحة الوحيدة للفوز باستضافتها على أراضيها.

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بعد انسحاب منافستها الوحيدة الهند الاثنين من سباق الترشح، أصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 لكرة القدم.

وتضمن بيان للاتحاد الآسيوي "تم إخطار الاتحاد الآسيوي رسميا من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027.. سيكون الملف السعودي الوحيد المقدّم إلى الكونغرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي". وستكون الاستضافة الأولى للسعودية في النهائيات التي انطلقت عام 1956.

كما حظيت قطر بشرف تنظيم كأس آسيا 2023 لكرة القدم بدلا من الصين المعتذرة بسبب سياستها بشأن فيروس كورونا.

فرانس24/ أ ف ب

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