مونديال قطر 2022: البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا في ربع النهائي

مونديال 2022

سجل منتخب البرازيل فوزا كبيرا على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 4-1 في مباراة ثمن النهائي بمونديال قطر 2022 جرت على ملعب "974" بالدوحة، ليضرب موعدا مع كرواتيا في ربع النهائي. وسجل أهداف الفوز فينيسيوس في الدقيقة 7 ونيمار (13) وريشارليسون (29) وباكيتا (36). وسجل اللاعب البديل بايك هدف الشرف لمنتخب بلاده في الدقيقة 76.

إعلان اقرأ المزيد

أهدى منتخب البرازيل لجماهيره الغفيرة التي احتشدت بمدرجات ملعب "974" بالدوحة مهرجانا من الأهداف (4-1) أمام كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر لغاية 18 ديسمبر/كانون الأول، ليضرب موعدا مع كرواتيا، الفائزة على اليابان بركلات الترجيح، في دور الثمانية.

وسجل أهداف الفوز فينيسيوس جونيور في الدقيقة السابعة ونيمار بركلة جزاء (13) وريشارليسون (29) وباكيتا (36). وسجل اللاعب البديل بايك هدف الشرف لمنتخب بلاده في الدقيقة 76.

وظهرت "السيليساو" بأفضل وجه، حيث عاد نيمار إلى التشكيلة الأساسية بعد غيابه عن آخر مواجهتين أمام سويسرا والكاميرون بعد تعرضه لالتواء في كاحله في المباراة الافتتاحية التي فازت بها البرازيل على صربيا 2-صفر.

وعاد المدرب تيتي إلى التشكيلة التي دخل بها المباراة الأولى باستثناء تغيير وحيد بمشاركة إيدير ميليتاو في مركز الظهير بدلا من أليكس ساندرو الذي أصيب في المباراة الثانية. وقد أجرى العديد من التغييرات في المباراة الأخيرة ضد الكاميرون وأراح فينيسيوس جونيور وريشارليسون صاحب الهدفين ضد صربيا ورافينيا وكازيميرو.

وأمام عشرات الآلاف من مشجعيها، بادرت البرازيل للهجوم منذ البداية واستحوذت على الكرة لتفرض حصارا خانقا على منطقة منافستها ليتمكن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة إثر تمريرة عرضية من رافينيا مهاجم برشلونة.

اهتزت الجماهير وتعانق زملاء نيمار احتفاء بهدف التقدم، فيما استمر الخناق على مرمى الحارس سونغ هيو كيم مع استمرار الهجمات البرازيلية لحين اضطر المدافع مين جا كيم لارتكاب خطأ ضد ريشارليسون مهاجم نادي توتنهام داخل المنطقة ليعلن الحكم الفرنسي كليمون توربان ركلة جزاء قاسية حولها نيمار للهدف الثاني في الدقيقة 13.

حاولت كوريا الجنوبية الرد على هدفي "السيليساو"، فتسلحت بمزيج من العزيمة والقوة سعيا لرد الاعتبار، فسدد المهاجم هي شان هوانغ ركلة قوية تصدى لها الحارس أليسون بصعوبة وحول الكرة إلى ضربة ركنية.

لكن السيطرة البرازيلية تواصلت بشكل جهنمي، فتحولت لمهرجان من الأهداف بعد أن هز ريشارليسون شباك الحارس المسكين في الدقيقة 29 إثر لقطة جماعية شارك فيها ثنائي الدفاع ماركينيوس ودافيد سيلفا. ثم سجل باكيتا لاعب وست هام الإنكليزي هدفا رابعا في الدقيقة 36 بعد تلقيه تمريرة من فينيسيوس الذي كان تلقى الكرة من نيمار.

فصار تأهل البرازيل للدور المقبل شبه محسوم من تلك اللحظة، وبات مؤكدا أن مهمة كوريا الجنوبية ستنحصر في الرغبة على تسجيل هدف الشرف لأجل حفظ ماء الوجه. لكن ريشارليسون كاد يسجل الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع إثر هجمة خاطفة تصدى لها الحارس كيم.

بدأ البرازيليون المرحلة الثانية كما أنهوا السابقة، إذ اقترب رافينيا من هز الشباك في الثواني الأولى لكن الدفاع ثم الحارس تدخلا لإجهاض الفرصة. وفي الدقيقة 47، تألق أليسون لينقذ فريقه من الهدف الأول بعد تدخله أمام هونغ مين سون نجم كوريا الجنوبية الذي تخطى سلفا وانفرد بالحارس. بدوره، اقترب رافينيا من هز الشباك في الدقيقة 54 إثر هجمة فردية جميلة بدأت بحركات فنية متنوعة وانتهت بتسديدة تصدى لها الحارس.

وأضاع مهاجم برشلونة فرصة سانحة في الدقيقة 62 إثر هجمة جماعية قادها نيمار لكن الحارس تدخل بنجاح أمام المهاجم الشاب الذي فضل التسديدة على التمريرة الحاسمة.

وتمكن اللاعب البديل بايك من تسجيل هدف الشرف لمنتخب بلاده في الدقيقة 76 بتسديدة قوية أسكنها في الزاوية اليسرى للحارس أليسون، الذي ترك في مكانه بعد ذلك للبديل فيفيرتون.

تبادل الفريقان الهجمات في الدقائق الأخيرة لكن النتيجة باتت على حالها، ليفوز البرازيليون بسهولة أمام فريق بذل ما استطاع من الجهد لوقف زحف منافسه القوي.

علاوة مزياني

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك