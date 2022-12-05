مونديال قطر 2022: كرواتيا تتخطى اليابان بركلات الترجيح (3-1) لتحجز مكانها في الدور ربع النهائي

عانت كرواتيا وصيفة البطل في 2018 الأمرين أمام اليابان، الإثنين، في ثمن نهائي مونديال 2022 لكرة القدم في مباراة هجومية مثيرة جرت على ملعب "الجنوب" في الدوحة أمام نحو 40 ألف متفرج، لكنها فازت في النهائية بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الرسمي والإضافي نتيجة التعادل 1-1، لتحرز بطاقة المرور إلى دور الثمانية حيث ستواجه الفائز من المباراة بين البرازيل وكوريا الجنوبية.

إعلان اقرأ المزيد

لم تتوقع كرواتيا وصيفة البطل في نسخة 2018 أن تكون مواجهتها أمام اليابان في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم سهلة ولا مريحة، وبالتالي لم تتفاجأ من صعوبة الحصول على بطاقة المرور إلى الدور المقبل. فقد فاز زملاء اللاعب الفنان الكهل لوكا مودريتش (37 عاما) بشق الأنفس 3-1 في وقت التمديد بعد أن انتهى الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل 1-1، عقب مباراة ذات طابع هجومي جرت على ملعب "الجنوب" في الدوحة وأدارها الحكم الأمريكي إسماعيل الفيث.

وعانى الكرواتيون الأمرين أمام فريق تتسم عناصره بالخفة والانضباط الشديد، ويقوم نهجه على اللعب السريع والتمريرات الدقيقة سمحت له بتحقيق مفاجأة كبرى في دور المجموعات عندما فاز على إسبانيا 2-1 ليخالف التوقعات ويتسبب بخروج ألمانيا مبكرا من المنافسة. ونالت الخبرة والحنكة في آخر المطاف من شجاعة ونجاعة زملاء القائد يوشيدا.

قدم اليابانيون أداء قويا في انطلاق المباراة التي أدارها الحكم الأمريكي إسماعيل الفيث، وهددوا مرمى الحارس الكرواتي دومينيك لوكاكوفيتش في الدقيقة الثالثة عن طريق تانيغوشي إثر ضربة ركنية من زميله جونيا إيتو لاعب رينس الفرنسي إلا أن الكرة كانت خارج الإطار. وتكررت الفرص السانحة على مر زمن الشوط الأول، لا سيما في الدقيقة 12 عندما اقترب الثنائي مايدا وناغاتومو من هز الشباك إثر تمريرة جميلة من إيتو، وفي الدقيقة 41 إثر لقطة جماعية منسقة رائعة بدأن بضربة كعب من إيتو قرب خط الركنية وتابعها لاعب خط الوسط إيندو باتجاه زميله في الهجوم كامادا الذي سدد بقوة فوق مرمى الحارس الكرواتي.

وجاء هدف ديزن مايدا مهاجم سلتيك غلاسغو في الدقيقة 43 بعد ضربة ركنية شارك في تنفيذها ثلاثة لاعبين إذ مرر ريتسو دوان لاعب فريبورغ الألماني للمدافع والقائد مايا يوشيدا قرب القائم الأيمن من لوكاكفيتش قبل أن يتسلم مايدا الكرة ويسجل هدف التقدم.

من جانبها، خاضت كرواتيا مباراة جدية وخلقت فرصا عديدة فشل مهاجموها في تحويلها إلى أهداف. وكان أبرزها في الدقيقة الثامنة عندما خطف بيريزيتش الكرة من المدافع تومياسو قبل أن يسدد بقوة ويتصدى لها الحارس الياباني شويشي غوندا، ثم استعاد كراماريتش الكرة فسعى إلى التخلص من ثلاثة مدافعين من دون جدوى.

لكن منتخب كرواتيا ظل مركزا واثقا في قدراته، ورغم خضوعه لضغط شديد من منافسه في بداية الشوط الثاني إلا أنه استعاد الثقة وسار نحو الهجوم ليدرك التعادل في الدقيقة 55 عن طريق مهاجمه البارع إيفان بيريزيتش الذي سدد رأسية لم تترك مجال التحرك للحارس غوندا، وذلك بعد تلقيه تمريرة دقيقة من ديجان لوفرين مدافع زينيث سان بطرسبورغ. وكاد الفنان الكهل لوكا مودريتش يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 63 بتسديدة قوية عند مشارف منطقة الجزاء لكن غوندا ارتمى ليبعد الكرة لضربة ركنية. ثم جاء دور البديل بوديمير ليهدد مرمى اليابان بتسديدة رأسية مرت قرب القائم الأيسر للحارس.

وفي الدقيقة 77، خطف بيريزيتش الكرة من المدافع يوشيدا ليتقدم بثبات قبل أن يسدد صوب المرمى فيتدخل الحارس الياباني ويحول الكرة إلى ضربة ركنية. لكن، رغم السيطرة الكرواتية ظل الخطر الياباني متربصا بسبب هجمات خاطفة وخطيرة.

لكن الطرفين فشلا في حسم التأهل في الوقت الرسمي ليلجآ إلى وقت التمديد، الأول منذ انطلاق البطولة العالمية في قطر.

كان اليابانيون الأقرب لتسجيل الهدف الثاني، وذلك في الدقيقة 105 عندما تقدم المدافع ميتوما بالكرة ليخترق خط وسط كرواتيا ثم الدفاع قبل أن يسدد بقوة نحو المرمى ويتصدى لوكاكوفيتش للكرة بصعوبة بالغة. وبرزت سرعة وخفة "الساموراي الأزرق" أمام منافس بدت عليه علامات الإرهاق البدني رغم بعض الفرص المتواضعة التي استدعت تدخلا موفقا للحارس غوندا.

وختم الكرواتي البديل لوفرو ماجر، مهاجم رين الفرنسي، مهرجان الفرص الضائعة في الدقيقة الأخيرة بتسديدة مرت خارج الإطار.

وفي ركلات الترجيح، سجلت كرواتيا ثلاث مرات فيما أخفق اليابانيون في هز الشباك باستثناء المهاجم أسانو، لتتأهل وصيفة البطل في 2018 لربع النهائي.

علاوة مزياني

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك