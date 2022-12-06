مونديال قطر 2022

المغرب-البرتغال، فرنسا-إنكلترا... مواعيد مباريات ربع نهائي مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022 © فرانس 24

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

تجري منافسات الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022 الجمعة والسبت بمباريات مثيرة. ويعتبر المنتخب المغربي هو الممثل الوحيد للكرة المغاربية والعربية والأفريقية في هذا الدور، بعد أن حقق إنجازا تاريخيا بفوزه على إسبانيا في دور الـ16. "أسود الأطلس" سيواجهون البرتغال السبت عند الساعة السادسة بتوقيت الدوحة والرابعة بتوقيت أوروبا الوسطى (الثالثة توقيت غرينتش)، فيما فرنسا تواجه إنكلترا مساء على ملعب "البيت".