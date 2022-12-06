المغرب-البرتغال، فرنسا-إنكلترا... مواعيد مباريات ربع نهائي مونديال قطر 2022
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تجري منافسات الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022 الجمعة والسبت بمباريات مثيرة. ويعتبر المنتخب المغربي هو الممثل الوحيد للكرة المغاربية والعربية والأفريقية في هذا الدور، بعد أن حقق إنجازا تاريخيا بفوزه على إسبانيا في دور الـ16. "أسود الأطلس" سيواجهون البرتغال السبت عند الساعة السادسة بتوقيت الدوحة والرابعة بتوقيت أوروبا الوسطى (الثالثة توقيت غرينتش)، فيما فرنسا تواجه إنكلترا مساء على ملعب "البيت".
يواصل المغرب مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بقطر بعد فوزه التاريخي على إسبانيا في ثمن النهائي بركلات الترجيح، وسيكون الممثل الوحيد للكرة العربية والأفريقية.
ويقابل "أسود الأطلس" السبت المقبل المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو على ملعب "الثمامة" على أمل تحقيق إنجاز جديد وبلوغ الدور نصف النهائي.
وتعتبر المواجهتان بين الأرجنتين وهولندا (الجمعة على ملعب لوسيل) وبين فرنسا وإنكلترا أبرز مباريات ربع النهائي.
في ما يلي البرنامج الكامل لدور ربع النهائي (بتوقيت غرينتش):
- الجمعة 9 كانون الأول/ديسمبر
(16:00) كرواتيا - البرازيل (ملعب المدينة التعليمية)
(20:00) الأرجنتين - هولندا (ملعب لوسيل)
- السبت 10 كانون الأول/ديسمبر
(16:00) المغرب - البرتغال (الثمامة)
(20:00) فرنسا - إنكلترا - (البيت)
فرانس24/ أ ف ب
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