مونديال قطر 2022
مباشر- مونديال قطر 2022: المغرب وإسبانيا إلى وقت التمديد لتحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائي
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يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم نظيره الإسباني في مباراة تاريخية في ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة. ويسعى زملاء القائد رومان سايس لتحقيق حلم ربع النهائي للمرة الأولى في سادس مشاركة لـ "أسود الأطلس" في المونديال. تابعوا المباراة مباشرة على فرانس24.
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مباشر: المغرب يتحدى إسبانيا في مهمة عنوانها العبور لربع النهائي وكتابة التاريخ
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