مونديال قطر 2022

مباشر- مونديال قطر 2022: المغرب وإسبانيا إلى وقت التمديد لتحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائي

المغرب أمام فرصة بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه. 6 ديسمبر/كانون الأول 2022. © فرانس24

يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم نظيره الإسباني في مباراة تاريخية في ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة. ويسعى زملاء القائد رومان سايس لتحقيق حلم ربع النهائي للمرة الأولى في سادس مشاركة لـ "أسود الأطلس" في المونديال. تابعوا المباراة مباشرة على فرانس24.