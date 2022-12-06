مونديال 2022: البرتغال تزيح سويسرا عن طريقها وتلحق بالمغرب إلى الدور ربع النهائي

مونديال قطر 2022

حقق منتخب البرتغال مساء الثلاثاء فوزا كبيرا على نظيره السويسري بنتيجة 6-1 في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 بعد مباراة جرت على ملعب لوسيل في الدوحة، ليلحق بالمغرب إلى دور الثمانية. ورغم غياب كريستيانو رونالدو عن التشكيلة الأساسية إلا أن المنتخب البرتغالي قدم أداء مميزا ومردودا عاليا أبهر المشاهدين.

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اكتسح منتخب البرتغال مساء الثلاثاء نظيره السويسري على ملعب لوسيل بنتيجة قياسية 6-1 في آخر مباريات الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، ليترشح لمواجهة "أسود الأطلس" في دور الثمانية.

انطلقت المواجهة بمفاجئة كبيرة إذ خلت تشكيلة البرتغال الأساسية من النجم الآفل كريستيانو رونالدو، والذي كان على دكة البدلاء نظرا لتصرفه غير اللائق خلال المباراة السابقة لفريقه أمام كوريا الجنوبية عندما استاء لخروجه قبل صافرة النهاية.

وهذه الحادثة الطريفة الغريبة وقعت للمرة الأولى منذ عام 2008 حيث خاض مهاجم مانشستر يونايتد السابق سلسلة من 31 مباراة أساسيا مع منتخب بلاده. لكن المدرب فرناندو سانتوس أصر على الانضباط واحترام قيم اللعبة، حتى لو كان اسمك "سي إر 7".

وبعد بداية حذرة من الطرفين، صعّد البرتغاليون لهجنتهم وكشروا عن أنيابهم تدريجيا حتى تمكن الشاب غونسالو راموس، بديل رونالدو، من هز شباك الحارس السويسري يان سومر بتسديدة أسكنها في الزاوية إثر تمريرة من زميله جواو فليكس.

وبعد محاولة من المهاجم السويسري شيريدان شاكيري في الدقيقة الثلاثين تصدى لها الحارس ديوغو كوستا، سجل المدافع المهل بيب (39 عاما) هدفا ثانيا للبرتغاليين في الدقيقة 33 برأسية قوية هزت شباك سومر، ليصبح لاعب بورتو أكبر لاعب سنا في تاريخ منتخب بلاده يسجل هدفا بكأس العالم.

واقترب راموس من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43 بتسديدة قوية أبعدها سومر بشق الأنفس. لكن الترسانة البرتغالية استمرت في مطاردة الفريق السويسري إذ نجح راموس في هز الشباك مجددا في الدقيقة 51 بتسديدة برجله اليسرى أمام الحارس المسكين. وسجل هدفه الثالث في المباراة في الدقيقة 67 بعد تلقيه تمريرة من جاو فيلكس.

بدوره، تمكن المدافع رفايل غيريرو من تسجيل الهدف الخامس للبرتغال في الدقيقة 55، رد عليه السويسري أكانجي بهدف الشرف في الدقيقة 58.

ورغم دخوله في مكان زميله فليكس في الدقيقة 73، فشل كريستيانو رونالدو في مشاركة زملائه في مهرجان الأهداف الذي استمر حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة حيث سجل لياو الهدف السادس بتسديدة رائعة أسكنها في زاوية الحارس سومر.

علاوة مزياني

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