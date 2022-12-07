مونديال قطر 2022

قطر 2022: ما هي عناصر القوة بالمنتخب المغربي التي ساهمت في تألقه بالمونديال؟

03:56 صورة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

كان المراقبون يرشحون إسبانيا للظفر بلقب مونديال قطر 2022، خاصة بعد الانتصار الساحق أمام كوستاريكا 7-0. لكن لاعبي إنريكي اصطدموا بعقبة المنتخب المغربي، وعجزوا عن تجاوزها، ليغادروا المسابقة من دور ثمن النهائي. وفاجأ أسود الأطلس العالم بأدائهم الباهر على الميدان سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم. ويحاول المراقبون اليوم أن يسلطوا الضوء على نقاط القوة في مجموعة الركراكي. فما سر تألق أسود الأطلس في قطر؟