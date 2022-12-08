الأردن: وفاة البطلة البارالمبية بكرة الطاولة مها البرغوثي عن 59 عاما

نعت اللجنة البارالمبية الأردنية أمينتها العامة والبطلة البارالمبية السابقة مها البرغوثي التي توفيت في عمان الثلاثاء عن عمر يناهز 59 عاما، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان. وفازت البرغوثي بذهبية كرة الطاولة في الألعاب البارالمبية بسيدني عام 2000، كما شاركت في رياضات متعددة من سباقات الكراسي المتحركة، ودفع الكرة الحديدية، إلى كرة الطاولة، محققة 105 ميداليات ملونة على مدى مسيرتها التي انطلقت عام 1984.

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بعد مسيرة امتدت نحو أربعة عقود، توفيت في عمان الثلاثاء الأمينة العامة للجنة البارالمبية الأردنية والبطلة البارالمبية السابقة مها البرغوثي عن عمر يناهز 59 عاما، متأثرة بمرض السرطان الذي أصابها قبل نحو شهرين.

ونعت اللجنة البارالمبية الأردنية البرغوثي في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، استذكر فيه رئيس اللجنة الدكتور حسين أبو الرز إنجازات وتضحيات الفقيدة ودورها البارز في مجال رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعتبر أفضل إنجازات البرغوثي التي قررت الاعتزال عام 2017، حصولها كأول أردنية على ذهبية مسابقة كرة الطاولة في الألعاب البارالمبية في سيدني عام 2000، وبرونزية الفرق لمسابقة كرة الطاولة مرتين، في نسخة أثينا 2004 وبكين 2008 مع اللاعبتين ختام أبو عوض وفاطمة العزام.

وحققت خلال مسيرتها الرياضية التي انطلقت عام 1984 العديد من الإنجازات العربية والقارية والدولية وحصدت 105 ميداليات ملونة، منها 50 ذهبية، 30 فضية، 25 برونزية، في سباقات الكراسي المتحركة ودفع الكرة الحديدية، ورمي القرص وكرة الطاولة.

وكانت أول سيدة تتولى منصب أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية العام الماضي وكُرمت من اللجنة البارالمبية الدولية بجائزة القيادات الملهمة للشخصيات المؤثرة في عالم المرأة بشكل عام ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص عام 2020.

فرانس24/ أ ف ب

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