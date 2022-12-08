مونديال قطر 2022: الاتحاد الإسباني يقيل مدرب منتخب بلاده إنريكي عقب إقصائه على يد المغرب

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الخميس إقالة مدرب "الروخا" لويس إنريكي من مهمته عقب إقصائه من المونديال على يد المغرب. وكثيرا ما انتقد أسلوب لعب إنريكي الذي يعتمد على الاستحواذ على الكرة. وتولى الأخير، 52 عاما، تدريب منتخب إسبانيا في 2018 وقادها لنصف نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي ونهائي دوري الأمم الأوروبية وخسر أمام فرنسا.

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قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقالة مدرب منتخب بلاده لويس إنريكي، بعد إقصاء "لا روخا" من ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم أمام المغرب بركلات الترجيح. وعين خلفه لويس دي لا فوينتي.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان الخميس "أبلغ الرئيس لويس روبياليس والمدير الرياضي خوسيه فرانسيسكو مولينا المدرب بالقرار".

وتولى إنريكي (52 عاما)، تدريب منتخب إسبانيا في 2018 وقادها لنصف نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي ونهائي دوري الأمم الأوروبية وخسر أمام فرنسا، ما أثار انتقادات حيال أسلوب لعبه المبني على الاستحواذ العقيم.

وبعد فوز ساحق على كوستاريكا افتتاحا 7-0 هو الأكبر في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، تعادلت بطلة 2010 مع ألمانيا 1-1 قبل أن تخسر أمام اليابان 1-2.

فرانس24/ أ ف ب

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