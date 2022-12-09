مونديال قطر 2022

مباشر-مونديال قطر 2022: البرازيل تسعى لمواصلة زحفها أمام كرواتيا لبلوغ نصف النهائي

البرازيل بمواجهة كرواتيا في ربع النهائي. 9 ديسمبر/كانون الأول 2022. © ستوديو غرافيك إف إم إم

يريد منتخب السامبا مواصلة زحفه بمونديال قطر 2022 عندما يواجه كرواتيا الجمعة على استاد المدينة التعليمية في دور ربع النهائي لمونديال قطر 2022 لأجل بلوغ نصف النهائي، وذلك عند الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس (الثالثة بتوقيت غرينيتش). ويواجه الفائز في هذه المباراة الفائز في مواجهة الأرجنتين-هولندا التي ستجرى مساء الجمعة على ملعب لوسيل.