مونديال قطر 2022: الأرجنتين تفوز على هولندا بركلات الترجيح وتتأهل إلى نصف النهائي

مونديال قطر 2022

فرحة ميسي بعد هدف مولينا في مرمى هولندا. 9 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تأهلت الأرجنتين إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 إثر فوزها على هولندا بركلات الترجيح 4-3 مساء الجمعة على ملعب لوسيل بالدوحة. وانتهى الوقت الرسمي ثم الإضافي بالتعادل 2-2، ليواجه زملاء ميسي كرواتيا في دور الأربعة.

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تمكنت الأرجنتين من الخروج سالمة من فخ هولندا إذ فازت عليها بركلات الترجيح بنتيجة مساء الجمعة على ملعب لوسيل في ربع نهائي مونديال قطر 2022، وترشحت بذلك لخوض دور الأربعة أمام كرواتيا. وكان زملاء لوكا مودريتش قلبوا تخلفهم صفر-1 أمام البرازيل ليفوزوا في النهائية بركلات الترجيح.

كان من المتوقع أن تكون المواجهة مغلقة بين الأرجنتين وهولندا، أي بين فريق رشحته التوقعات بالفوز لكنه فضل توخي الحذر وفريق يتمتع بخبرة تكتيكية لا يمتلكها غيره ولكنه عجز عن خوض مباراة تليق بسمعته الدولية. وفي مثل هذه المناسبات، لا بد من ساحر لتغيير مجرى الأمور، وهو ما قام به القائد ليونيل ميسي بمحاولات قليلة لكنها ثمينة في آخر المطاف.

فبعد لقطة فردية ختمها بتسديدة فوق المرمى في الدقيقة 22، وردت عليها هولندا بضربة من بيرغوين إثر تبادل مع دوباي، صنع ميسي الحدث في الدقيقة 35 حيث تقدم بالكرة وجال بها بحثا عن حل وجده بين ثلاثة مدافعين خرج خلفهم مولينا ليجر الكرة إليه ويخادع الحارس الهولندي بتسديدة في الشباك.

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وتفجر ملعب لوسيل من شدة فرحة الجماهير الأرجنتينية الكثيرة التي غطت المدرجات بأعلام بلادها، وهتفت شعارات تمجد نجمها الذي يبحث عن لقبه العالمي الأول. ورغم بعض المحاولات المتواضعة مثل فرصة الشاب غابكو في الدقيقة 41، إلا أن لاعبي المدرب لويس فان غال فشلوا في تهديد مرمى الحارس داميان مارتينيز.

لم تتغير صورة المباراة في المرحلة الثانية إذ استمرت قبضة الأرجنتينيين على الكرة، وكاد ميسي يعمق الفارق في الدقيقة 63 بضربة حرة مباشرة عانقت العارضة. لكن ميسي سجل هدفا ثانيا في الدقيقة 72 بركلة جزاء أعلنها الحكم الإسباني أنتونيو لاهوث بعد خطأ من دومفريز على الظهير الأيسر أكونيا داخل المنطقة، لتسير الأرجنتين إلى نصف النهائي بثبات ويقترب الفريق "البرتقالي" من العودة إلى الوطن.

وفيما كان الأرجينتيون يفكرون في نصف النهائي، تمكن المهاجم فيغهورست من تقليص الفارق في الدقيقة 83 بضربة رأسية قوية بتمريرة من بيرغويس على الجهة اليمنى. وكاد الأخير يدرك التعادل في الدقيقة 85 عندما سدد خلف المرمى مثيرا قلق الجمهور الأرجنتيني.

فحدث ما حدث في الوقت بدل الضائع: تسبب ميسي في خطأ بمنطقة هولندا، وفي اللقطة الموالية أعلن الحكم الإسباني عن ضربة حرة قرب منطقة الأرجنتين فنفذها ببيرغويس بذكاء إذ مرر الكرة تحت الجدار لفيغهورست الذي صمد أمام عودة فيرنارديز وسدد في مرمى الحارس مارتينيز، مسجلا هدف التعادل.

واحتكما الفريقان لوقت إضافي من ثلاثين دقيقة، مثل ما وقع في المباراة بين الب رازيل وكرواتيا، وكانت الأرجنتين الأقرب للتسجيل لاسيما عن طريق لوتارو مارتينيز في الدقيقتين 115 و118، وخاصة إينزو مارتينيز الذي سدد في القائم الأيمن للحارس نوبرت.

وفي ركلات الترجيح، فازت الأرجنتين 4-3.

علاوة مزياني، موفد فرانس24 إلى الدوحة

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