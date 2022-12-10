قطر 2022: فرنسا تنتزع الفوز من إنكلترا 2-1 وتضرب موعدا مع المغرب في نصف النهائي

مونديال قطر 2022

انتزعت فرنسا بطلة العالم الفوز من إنكلترا مساء السبت على ملعب البيت في الخور، شمالي الدوحة، بنتيجة 2-1 في ختام منافسات ربع نهائي مونديال قطر 2022 لتضرب موعدا مع المغرب في المربع الذهبي. وستجري المباراة التاريخية بالنسبة لـ "أسود الأطلس" مساء الأربعاء المقبل على الملعب ذاته.

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لا تنسوا الموعد: المغرب-فرنسا، الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول على ملعب البيت. فقد بات منافس "الأسود" معروفا وهو منتخب "ديوك" فرنسا الذي انتزع الفوز من إنكلترا في آخر مباريات ربع النهائي بنتيجة 2-1.

وسجل تشواميني هدف التقدم في الدقيقة 17 ثم أدرك كين التعادل في الدقيقة 53 قبل أن يمنح جيرو الفوز لـ "الديوك" في الدقيقة 78. وأضاع كين ركلة جزاء في الدقيقة 84.

وكانت هذه المباراة الأولى بين الفريقين في الأدوار الإقصائية من بطولة دولية كبرى.

بادرت فرنسا للهجوم مع انطلاق المواجهة، لكن الفرصة الحقيقية الأولى لإنكلترا بتسديدة فودن عند مشارف منطقة الجزاء لكن فاران يبعد الكرة. ورد عليه مبابي بهجمة سريعة في الدقيقة السادسة ختمها بتمريرة لجيرو أمام الحارس بيكفورد لكن ستونز اعترض الكرة. وعاد الخطر لمرمى إنكلترا عن طريق ديمبيلي لكن الدفاع الإنكليزي ظل يقظا أمام جيرو مرة ثانية.

واستمرت حملات فرنسا لينطلق غريزمان في هجمة خاطفة ليمرر إلى ديمبيلي على الجهة اليمنى والذي مرر بدوره لجيرو، فاستعاد الكرة برأسية تصدى لها بيكفورد. وفي الدقيقة 17، تمكن لاعب الوسط أوريليان تشواميني من تسجيل هدف التقدم بتسديدة قوية عن 20 مترا أسكنها في الزاوية اليمنى للحارس بيكفورد.

وحصلت إنكلترا على ضربة حرة مباشرة لإنكلترا بعد خطأ من رابيو ضد ساكا وتسديدة لوك شو في أيدي الحارس لوريس الذي حطم الرقم القياسي لعدد المباريات التي خضها مع المنتخب بـ 143 مباراة مقابل 142 للمدافع الدولي السابق ليليان تورام بطل العالم 1998.

وتألق لوريس في الدقيقة 29 لمنع زميله كين مجددا من إدراك التعادل بتسديدة قوية، فظل الخطر قائما لأن أبعد رابيو الكرة بعيدا عن منطقة "الديوك". وكانت ردة فعل فريق "الأسود الثلاثة" في المستوى إلا أن تدخلات لوريس الموفقة حالت دون وصولهم للشباك.

وما إن بدأت المرحلة الثانية حتى تألق لوريس وأنقذ فريقه من هدف التعادل عندما حول بقبضة يديه تسديدة بيلينغهام القوية الجيدة لضربة ركنية. لم تيأس إنكلترا بل استمرت في شن الهجمات ليحصل ساكا على ركلة جزاء بعد خطأ عليه من تشواميني إثر لقطة ثنائية مع بيلينغهام في المنطقة، ول لم يتردد الحكم البرازيلي فاكوندو تيو في إعلان المعاقبة ليحوله كين لهدف التعادل في الدقيقة 53، والـ 53 في مسيرته الدولية ليعادل رقم وين روني مهاجم مانشستر يونايتد سابقا.

وكاد فريق "الأسود الثلاثة" يسجل هدف التقدم في الدقيقة 70 عندما سدد المدافع ماكغواير رأسية قرب القائم الأيمن للوريس ثم في الدقيقة 72 بعد توغل ساكا في المنطقة وتسديد ضربة حولها هيرنانديز لضربة ركنية.

وتمكن جيرو من إعطاء التقدم مجددا لفريقه في الدقيقة 78عندما سجل هدفا على الطريقة الإنكليزية: رأسية في شباك بيكفورد بعد تمريرة من غريزمان. وكانت أمام إنكلترا فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 84 بعد إعلان الحكم البرازيلي ركلة جزاء ثانية إثر خطأ من هيرنانديز ضد البديل مونت لكن كين سدد فوق المرمى.

علاوة مزياني

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