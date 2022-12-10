مونديال قطر 2022

من الدوحة إلى الرباط وباريس... فرحة عارمة للجماهير المغربية بعد التأهل التاريخي "لأسود الأطلس"

15:30 مشجعون مغاربة في العاصمة القطرية الدوحة. 10/12/2022 © فرانس24

كتب المنتخب المغربي اسمه في سجل التاريخ وفجر مفاجأة مدوية جديدة بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، في إنجاز هو الأول من نوعه لمنتخب عربي وأفريقي، إثر فوزه السبت بنتيجة 1-صفر على البرتغال بطلة أوروبا السابقة في دور الثمانية بقطر. ولاقت انتصارات المغرب بفرحة عارمة ومؤازرة واسعة في كل الدول العربية، من سوريا ولبنان شرقا إلى ليبيا وتونس غربا، وعدد من العواصم الأوروبية أيضا، حيث تتابع حشود مباريات "الأسود" على شاشات عملاقة في الساحات أو في المقاهي والمراكز التجارية. في الدوحة حيث الحدث، بات علم المغرب الأحمر بنجمته الخضراء يطغى على المشهد، ويزين شوارع العاصمة التي حج إليها آلاف المشجعين المغاربة يرصد ارتساماتهم موفدا فرانس24 إلى هناك عثمان طايبي ووديع فيعاني. ومن الرباط وباريس ينقل موفدا فرانس24 عزيزة نايت سي بها ومحمد شعبان فرحة عارمة في صفوف مغاربة حلموا سنوات بتحقيق إنجاز اليوم التاريخي غير المسبوق.