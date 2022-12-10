مونديال قطر 2022
مباشر-مونديال قطر 2022: النصيري يسجل الهدف الأول ويعطي التقدم للمغرب أمام البرتغال
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ها هو التاريخ يفتح أبوابه أمام المنتخب المغربي لكرة القدم، الذي يواجه البرتغال السبت في ربع نهائي مونديال قطر 2022 على ملعب "الثمامة"، و"أسود الأطلس" مطالبون بأن يكونوا في الموعد. وكان المدرب وليد الركراكي أكد عشية المباراة أن فريقه مصمم على تخطي أي منافس والتقدم بثبات في البطولة. تابعوا المواجهة مباشرة على فرانس24.
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