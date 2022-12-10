مونديال قطر 2022

مباشر-مونديال قطر 2022: النصيري يسجل الهدف الأول ويعطي التقدم للمغرب أمام البرتغال

المغرب مجددا أمام ملحمة تاريخية في مواجهة مع البرتغال. © ستوديو غرافيك اف ام ام

نص: علاوة مزياني 1 دقائق

ها هو التاريخ يفتح أبوابه أمام المنتخب المغربي لكرة القدم، الذي يواجه البرتغال السبت في ربع نهائي مونديال قطر 2022 على ملعب "الثمامة"، و"أسود الأطلس" مطالبون بأن يكونوا في الموعد. وكان المدرب وليد الركراكي أكد عشية المباراة أن فريقه مصمم على تخطي أي منافس والتقدم بثبات في البطولة. تابعوا المواجهة مباشرة على فرانس24.