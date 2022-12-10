مونديال 2022: فرنسا تعول على عبقرية كيليان مبابي لإنهاء مغامرة إنكلترا في قطر

مونديال قطر 2022

يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الإنكليزي مساء السبت على ملعب البيت في الخور (شمال الدوحة)، في آخر مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022، آملا بمواصلة حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وإنهاء مغامرة منافسهم في البطولة. ويعول "الديوك" على نجمهم العبقري كيليان مبابي صاحب خمسة أهداف. من جهتها، ترتكز إنكلترا على نخبة من الشباب الموهوبين يتقدمهم جود بيلينغهتام وفيل فودن.

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إنها المباراة الأولى بين فرنسا حاملة اللقب وإنكلترا في الأدوار الإقصائية من بطولة كبرى، وستجري مساء السبت على ملعب البيت في الخور (شمال الدوحة) عند الساعة الثامنة (العاشرة بالتوقيت المحلي، السابعة توقيت غرينتش)، ختاما لمواجهات ربع نهائي كأس العالم 2022 المتواصلة في قطر، والتي شهدت خروج البرازيل الجمعة على يد كرواتيا.

فليس للمنتخبين تاريخ في كأس العالم يوحي لتصفية حسابات، إذ التقيا مرتين بدور المجموعات بالمونديال، في 1966 عندما فازت إنكلترا على أرضها بثنائية، وفي 1982 بإسبانيا (3-1). لكن القرب الجغرافي بين البلدين والخلافات والصراعات والحروب التي تخللت علاقاتهما عبر القرون تركت بصماتها في العصر الحديث.

ولكن المبارزة لن تكون على أرض الملعب فحسب، كما أكد حارس مرمى منتخب فرنسا هوغو لوريس الذي ينشط بنادي توتنهام في الدوري الانكليزي منذ عشر سنوات إلى جانب قائد "الأسود الثلاثة" هاري كين.

يتميز كلا الفريقين بشباب لاعبيهما، الأصغر سنا في البطولة (بمعدل 26 عاما لإنكلترا و27 عاما لفرنسا) بعد تشكيلة المنتخب المغربي، ويتشاركان في الطموح، إذ أن "الديوك" يسعون للحفاظ على تاجهم العالمي فيما يتطلع "الأسود الثلاثة" لتكرار انجاز 2018 عندما بلغوا نصف النهائي وخرجوا بركلات الترجيح أمام كرواتيا، وقد خاضوا أيضا نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" وخسروا أمام إيطاليا بركلات الترجيح كذلك.

ويعتبر كيليان مبابي سلاح فرنسا الأول في حملتها القطرية، فهو أفضل هداف لحد الساعة بخمسة أهداف بينها هدفان من الطراز العالي أمام بولندا في ثمن النهائي. وشدد لاعب باريس سان جرمان على أنه حضر للدوحة لأجل "كتابة التاريخ" كما فعل البرازيلي بيلي في شبابه. ويشيد المدرب ديشان مرارا بقوة لاعبه العبقري، قائلا إنه يملك قدرة خرافية في تحويل وجه المباريات في وقت الشدة.

وأقر لاعبو إنكلترا بأنه من الصعب إيقاف زحف مبابي، لكن المدافع كايل وولكر الذي ستسند له مهمة مراقبة وإعاقة نشاط المهاجم الفرنسي أكد أنه جاهز لاتمام المهمة، ودعا زملائه لعدم التركيز على لاعب واحد.

من جانبه، قال المدرب ديديه ديشان إن إنكلترا بلا شك ستعد خطة "خاصة" لمراقبة تحركات مبابي، مضيفا إن كل الفرق قبلها فعلت مثلها لكن من دون منع المهاجم من الوصول إلى الشباك.

ولمنتخب إنكلترا أيضا من الشباب ما يتيح له فرصة الحلم بالإطاحة بحامل اللقب، بينهم بيلينغهام (19 عاما) لاعب دورتموند الألماني، كما أن هناك فيل فودن (22 عاما) وديكلان ريس (23 عاما) وبوكايو ساكا (21 عاما).

ويواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من المواجهة بين المغرب والبرتغال.

علاوة مزياني

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