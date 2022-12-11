مواعيد مباريات نصف نهائي مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

تجري منافسات الدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022 الثلاثاء والأربعاء بمباريات مثيرة. ويعتبر المنتخب المغربي الممثل الوحيد للكرة المغاربية والعربية والأفريقية الذي وصل إلى هذا الدور، بعد أن حقق إنجازا تاريخيا بفوزه على البرتغال في دور الـربع نهائي. "أسود الأطلس" سيواجهون فرنسا الأربعاء عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت باريس (السابعة توقيت غرينتش)، فيما تواجه الأرجنتين كرواتيا الثلاثاء في نفس التوقيت.

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يواصل المغرب مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد فوزه التاريخي على البرتغال في ربع النهائي بنتيجة 1-0، وسيكون الممثل الوحيد للكرة العربية والأفريقية الذي يصل إلى نصف نهائي المونديال.

ويقابل "أسود الأطلس" الأربعاء المقبل المنتخب الفرنسي حامل اللقب، على أمل تحقيق إنجاز تاريخي جديد وبلوغ النهائي.

كما يتوقع أن تكون المواجهة بين الأرجنتين وكرواتيا نارية.

في ما يلي برنامج الدور ربع النهائي (بتوقيت غرينتش):

- الثلاثاء 13 كانون الأول/ديسمبر

(19:00) الأرجنتين - كرواتيا

- الأربعاء 14 كانون الأول/ديسمبر

(19:00) المغرب - فرنسا

نشير من جهة أخرى، أن مباراة المرتبة الثالثة ستجري يوم السبت 17 كانون الأول/ديسمبر عند الساعة الثالثة مساء (بتوقيت غرينتش)، أما المباراة النهائية فستقام يوم الأحد 18 كانون الأول/ديسمبر عند الساعة الثالثة مساء (بتوقيت غرينتش).

فرانس24

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