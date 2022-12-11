مونديال قطر 2022: ماكرون سيكون حاضرا الأربعاء في مباراة نصف النهائي بين فرنسا والمغرب

مونديال قطر 2022

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إيمانويل ماكرون ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت (ديم) في مدرجات ملعب جروباما خلال نهائي كأس العالم للسيدات بين الولايات المتحدة وهولندا، 7 يوليو 2019 في ديسين، بالقرب من ليون.

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حضور مباراة نصف نهائي المونديال، التي ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب المغربي، وفق ما أعلنت وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا عبر راديو فرانس إنفو الأحد. وسبق لماكرون أن أعلن ذلك، قبل حتى انطلاق المونديال في حال تأهل منتخب "الديوك"، وهو التزام مثير للجدل بسبب انتقادات لظروف العمال المهاجرين في قطر، وتأثير الملاعب المكيّفة على البيئة ووضع المرأة والأقليات.

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أعلنت وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا عبر راديو فرانس إنفو الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى قطر الأربعاء لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب.

وأفادت أوديا كاستيرا، التي حضرت مساء السبت مباراة ربع النهائي التي انتصر فيها المنتخب الفرنسي على نظيره الإنكليزي بهدفين لهدف، "سأعود مع الرئيس الأربعاء، تفاصيل الرحلة لم تُحسم بعد، لقد تعهد بذلك ويلتزم به، سيلتزم به بسعادة".

وأضافت الوزيرة "لقد تابع منتخب (فرنسا) أمس (السبت)، منتبها لكل ثانية، وسيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة المقبلة".

حتى قبل انطلاق المونديال، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب "الديوك"، وهو التزام مثير للجدل بسبب انتقادات لظروف العمال المهاجرين في قطر، وتأثير الملاعب المكيّفة على البيئة ووضع المرأة والأقليات.

ونشر ماكرون تغريدة مساء السبت عبر تويتر "مبروك للزرق! البلد كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية معا. للمغاربة: نحيي انتصاركم التاريخي. موعدنا نصف النهائي!".

يذكر أن وزيرة الرياضة الفرنسية حضرت في المدرجات لمتابعة مباراة منتخبي فرنسا وإنكلترا، مرتدية سترة زرقاء بأكمام ألوان قوس قزح، وهي لفتة دعم لحقوق المثليين.

وأوضحت إميلي أوديا كاستيرا لإذاعة فرانس إنفو "أمس كانت الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كان من المهم التعبير عن التزامي بحقوق الإنسان ككل، بما في ذلك حقوق المثليين.. والقيام بذلك بدون عدوانية تجاه قطر التي هي شريكنا".

وتابعت المسؤولة الفرنسية "الرياضة تقوم أساسًا على احترام الآخر، وهي في جوهرها ضد التمييز، إنها فضاء لجمع الناس معا حول قيم كونية".

وتُجرَّم قطر المثلية الجنسية وكذلك ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، الأمر الذي عاد بانتقادات شديدة على السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

فرانس24/ أ ف ب

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