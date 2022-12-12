مبابي، ميسي وجيرو.. ثلاثي يتسابق على صدارة هدافي المونديال

مونديال قطر 2022

بعد إجراء كل مباريات ربع النهائي، يحافظ الفرنسي كيليان مبابي على صدارة هدافي مونديال قطر 2022 بخمس كرات في الشباك، متبوعا بزميله في منتخب "الديوك" أوليفييه جيرو والأرجنتيني ليونيل ميسي بأربعة أهداف. ومازال بإمكان هؤلاء اللاعبين زيادة غلتهم المونديالية باعتبار تأهل منتخباتهم إلى نصف النهائي.

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يتنافس الفرنسيان كيليان مبابي وأوليفييه جيرو مع النجم العالمي الأرجنتيني ليونيل ميسي على صدارة هدافي مونديال قطر 2022، مع تواصل تواجد "الألبيسيليستي" و"الديوك" في السباق نحو اللقب.

وتُمنح جائزة الحذاء الذهبي لمن يسجّل أكبر عدد من الأهداف. بحال تعادل لاعبَين أو أكثر، تُمنح الجائزة لصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة. بحال استمرار التعادل، يحرز الجائزة اللاعب الذي خاض أقل عدد من الدقائق.

فيما يلي ترتيب الهدافين حتى الآن في كأس العالم لكرة القدم التي تختتم في 18 كانون الأول/ديسمبر:

5 أهداف

كيليان مبابي (فرنسا)

4 أهداف

ليونيل ميسي (الأرجنتين)، أوليفييه جيرو (فرنسا).

3 أهداف

إينير فالنسيا (الإكوادور)، كودي خاكبو (هولندا)، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا (إنكلترا)، ألفارو موراتا (إسبانيا)، ريشارليسون (البرازيل)، غونسالو راموس (البرتغال).

هدفان

مهدي طارمي (إيران)، فيران توريس (إسبانيا)، خوليان ألفاريس (الأرجنتين)، محمد قدوس (غانا)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش، رافايل لياو (البرتغال)، أندري كراماريتش (كرواتيا)، سالم الدوسري (السعودية)، كاي هافيرتس، نيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، ريتسو دوان (اليابان)، جورجيان دي أراسكاييتا (الأوروغواي)، فنسان أبوبكر (الكاميرون)، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، بريل إمبولو (سويسرا)، روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)، نيمار (البرازيل)، فاوت فيخهورست (هولندا)، يوسف النصيري (المغرب)، هاري كاين (إنكلترا).

فرانس24/ أ ف ب

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