مونديال قطر: المغرب يقيم جسرا جويا بين الدار البيضاء والدوحة لنقل مناصري "أسود الأطلس"

مونديال قطر 2022

احتفالات في الدار البيضاء بعد فوز "أسود الأطلس" على منتخب البرتغال. المغرب في 10 ديسمبر/كانون الأول 2022.

أقامت شركة الخطوط الملكية المغربية جسرا جويا مكونا من نحو 30 رحلة يربط بين الدارالبيضاء والدوحة الثلاثاء والأربعاء، لإتاحة الفرصة لمزيد من الجماهير لمساندة منتخب "أسود الأطلس" في مباراة نصف نهائي مونديال 2022 لكرة القدم ضد حاملة اللقب فرنسا. كما أعلنت الشركة التي سبق ونظمت رحلات إضافية خلال آخر مباراتين للمنتخب، عن تسهيلات استثنائية لإعادة المشجعين الذين سافروا إلى قطر على متن رحلاتها دون مصاريف إضافية.

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قالت شركة الخطوط الجوية المغربية إنه قد تم تأمين جسر جوي من نحو 30 رحلة ستربط بين مدينتي الدارالبيضاء والدوحة يومي الثلاثاء والأربعاء، لتمكين أعداد إضافية من مناصري منتخب "أسود الأطلس" من حضور مباراة نصف نهائي مونديال 2022 في كرة القدم أمام فرنسا.

في السياق، أفادت الشركة في بيان بأنها وضعت جسرا جويا بين الدارالبيضاء والعاصمة القطرية من خلال تأمين حوالي 30 رحلة بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة، وذلك "من أجل تمكين الكثير من المغاربة الراغبين في دعم المنتخب الوطني في ملحمته، وليعيشوا مشاعر الدور نصف النهائي لكأس العالم".

وأضافت الشركة: "التأهل التاريخي، يتطلب ترتيبات تاريخية"، مشيرة إلى أن هذا الجسر الجوي "يمثل رقما قياسيا تاريخيا بالنسبة للخطوط الملكية المغربية".

ويخوض منتخب "أسود الأطلس" الأربعاء أول نصف نهائي لمنتخب أفريقي وعربي في تاريخ المونديال، أمام فرنسا حاملة اللقب.

للمزيد: مونديال قطر 2022: ماكرون سيكون حاضرا الأربعاء في مباراة نصف النهائي بين فرنسا والمغرب

وحظي المغرب بدعم جماهيري كبير خلال المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن في البطولة، تزايد زخمه مع التأهل لدوري الثمن ثم الربع نهائي.

وكان المدرب المغربي وليد الركراكي قال الأحد خلال مؤتمر صحافي: "هذا الجمهور. كانت لدينا طاقة الأفارقة والعالم العربي الذين يرسلون لنا هذه الموجات الإيجابية التي تجعل، في لحظة واحدة، الجميع يرغب في أن يفوز هذا المنتخب".

وسبق أن نظمت الخطوط المغربية رحلات إضافية إلى قطر لمتابعة المباراتين الأخيرتين للمنتخب. وقد أشارت الشركة أيضا إلى تسهيلات استثنائية لإعادة تنظيم رحلات العودة بالنسبة للمشجعين المتواجدين بالدوحة والذين سافروا إليها على متن رحلاتها، من دون مصاريف إضافية.

فرانس24/ أ ف ب

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