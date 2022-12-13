مونديال قطر 2022: الأرجنتين بقيادة ميسي تكتسح كرواتيا وتبلغ الدور النهائي للمرة السادسة في تاريخها

مونديال قطر 2022

ميسي سجل هدف التقدم للأرجنتين، الخامس له في مونديال قطر والـ11 مع المنتخب، وهو رقم قياسي. 13 ديسمبر/كانون الأول 2022.

قاد ليونيل ميسي فريقه إلى فوز كبير على كرواتيا مساء الثلاثاء في نصف نهائي مونديال قطر 2022 بنتيجة 3-صفر بينها هدف لـ"البرغوث" وتمريرة حاسمة، لتتأهل الأرجنتين للنهائي السادس في تاريخها. وستواجه الفائز من المواجهة بين فرنسا والمغرب التي ستجري الأربعاء على ملعب البيت في الدوحة.

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قدمت الأرجنتين حفلا كرويا بهيجا مساء الثلاثاء على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية، لتكتسح كرواتيا 3-صفر في أولى مواجهتي نصف كأس العالم 2022 وتبلغ الدور النهائي للمرة السادسة في تاريخها.

بدوره قدم ليونيل أداء رفيعا ليقود زملاء إلى فوز كبير، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 34 بركلة جزاء فيما أضاف المهاجم المتألق خوليان ألفاريس ثنائية تاريخية في مرمى الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

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وكان قد رفض الفريقان الكشف عن أوراقهما خلال العشرين دقيقة الأولى من المباراة، وتركت الأرجنتيين مجال اللعب واستحواذ الكرة لكرواتيا التي أفرطت في التمريرات من دون الاقتراب من مرمى الحارس داميان مارتينيس. من جانبهم، اختار "راقصو التانغو" سياسة الحذر والترقب، وكانت لهم فرصا قليلة انتهت أمام المرمى لكنها خلت من أي خطر على ليفاكوفيتش بطل التأهل أمام البرازيل في ربع النهائي.

ليونيل ميسي خلال المباراة بين الأرجنتين وكرواتيا في نصف النهائي ليونيل ميسي على موعد مع كأس العالم في رقصة أخيرة ⌛️🏆



القدر سيمنح ليو اللقب الأغلى في مسيرته الكروية 🎖🙌#المونديال_مع_جول | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jUmx8Y1F7i — GOAL Arabia (@GoalAR) December 13, 2022

وبدا زملاء مودريتش بقيادة صانع ألعاب ريال مدريد يتحكمون في اللعب إلا أن ذلك أمسى وهما، إذ بدأت الأرجنتين تتحرك لتحصل على أول فرصة في الدقيقة 22 بقيادة ميسي، أحدثت إرباكا في دفاع كرواتيا ليمرر غفارديول عن غير قصد لماكاليستر الذي سدد ليتصدى لها ليفاكوفيتش.

وفي الدقيقة 25، قدم فيرنانديس خدمة للظهير الأيسر تاغليافيكو الذي مرر بدوره أمام الحارس لكن لا وجود لميسي ولا ألفاريس. وتأكدت استفاقة لاعبي ليونيل سكالوني عندما حصل ألفاريس على ركلة جزاء إثر خطأ من الحارس الكرواتي ضده ليحولها ميسي لهدف التقدم ويسجل هدفه الخامس في البطولة معادلا بذلك عدد أهداف زميله في باريس سان جرمان ومهاجم فرنسا كيليان مبابي.

وأصبح أفضل هداف تاريخ المنتخب برصيد 11 هدفا، متقدما على غابريال باتيستوتا صاحب عشرة أهدف.

وفيما انطلق مودريتش في هجمة جميلة وبفنيات رائعة، أضاع كوفاتشيتش الكرة عن مشارف منطقة الجزاء لتقود الأرجنتين هجمة سريعة مضادة، فتقدم ألفاريس بالكرة حتى خط الدفاع ليتخطى سوزا ويورانوفيتش وينفرد بالحارس فيسجل الهدف الثاني.

آخر مباراة للمايسترو لوكا مودريتش مع منمتخب بلاده كرواتيا شكرًا لوكا مودريتش على كل المباريات الرائعة التي قدمتها في كأس العالم FIFA في كل نسخه حتى الآن 👏🇭🇷#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 | @lukamodric10 pic.twitter.com/VcgP76lT24 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 13, 2022

وكاد ألفاريس أن يسجل هدفا ثالثا لفريقه في الدقيقة 43 عندما تلقى تمريرة من دي بول ويسدد رأسية حولها الحارس بصعوبة لضربة ركنية.

في الدقيقة 58 وبعد تبادل للكرة مع فيرنانديس، توغل ميسي في الدفاع ليسدد بقوة أمام ليفاكوفيتش والأخير ظل ساكنا فأبعد الخطر بقبضة يد. لكن الخطر ظل دائما على مرمى كرواتيا ليؤدي ميسي مهرجانا من المراوغات أمام الدفاع في الدقيقة 69، فتخطى غفارديول وقدم تمريرة على طبق من ذهب لألفاريس الذي هز شباك ليفاكوفيتش للمرة الثانية.

حاولت كرواتيا تسجيل هدف الأمل لكنها اصطدمت في كل مرة بمنافس عنيد لم يترك لها مجال التحرك سوى في مناسبات قليلة، مثلا في الدقيقة 62 إثر هجمة خلقت نوعا من الفوضى وسط دفاع الأرجنتين أو في الدقيقة 73 بتسديدة بيريزيتش فوق المرمى.

وقرر المدرب زلاتكو داليتش إراحة مودريتش في الدقيقة 81 في ما كانت آخر مباراة دولية له، ودخل في مكانه ماجر.

وفضل المدرب سكالوني إراحة بعض اللاعبين وفي مقدمتهن ألفاريس الذي ترك مكانه لباولو ديبالا الذي أدى أولى خطواته في مونديال قطر 2022.

وإثر هذا الفوز، تواجه الأرجنتين وميسي الفائز من المباراة بين منتخب المغرب وفرنسا التي تجري مساء الأربعاء على ملعب البيت بالخور، شمالي الدوحة.

علاوة مزياني، موفد فرانس24 إلى الدوحة

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