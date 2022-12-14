مونديال قطر 2022

مباشر: هل يتأهل المغرب لنهائي تاريخي بالمونديال أم تواصل فرنسا طريقها نحو النجمة الثالثة؟

المنتخب الفرنسي يواجه نظيره المغربي في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. © فرانس 24

يلتقي المنتخب الفرنسي حامل اللقب مع نظيره المغربي مساء الأربعاء في مباراة تاريخية بنصف نهائي مونديال قطر 2022. ويسعى "الديوك" لوضع نجمة ثالثة على قميصهم فيما سيعمل "أسود الأطلس" على مواصلة حلم التتويج بأول كأس عالم للقارة الأفريقية. تابعوا تغطية مباشرة للمباراة التاريخية على فرانس24.