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مونديال قطر 2022: آخر تحضيرات منتخب المغرب عشية مواجهة كرواتيا للظفر بالمركز الثالث

02:01 تحضيرات المنتخب المغربي عشية المواجهة ضد كرواتيا للظفر بالمركز الثالث في مونديال قطر. ملعب الدحيل، الدوحة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022. © رويترز.

يضع المنتخب المغربي آخر اللمسات التحضيرية تحسبا لمباراته الترتيبية السبت أمام منتخب كرواتيا لاقتطاع المركز الثالث في كأس العالم لكرة القدم بقطر 2022. لكن "أسود الأطلس" سيلعبون هذه المرة بإرادة وحماس مختلفين عن المباريات السابقة باعتراف المدرب وليد الركراكي، والسبب هو ضياع الهدف المسطر وهو بلوغ النهائي. وسيغيب عن المباراة القائد رومان سايس للإصابة، في حين سيعتمد الناخب المغربي على تشكيلة مختلفة مع إعطاء الفرصة لعناصر لم تشارك خلال المونديال، كما لن يقحم اللاعبين غير المستعدين بدنيا بشكل كامل.