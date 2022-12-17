من 1930 إلى 2018... سلسلة مواجهات مثيرة بين الأرجنتين وفرنسا تتعزز بنهائي مونديال قطر

مونديال قطر 2022

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مبابي خلال مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم في قازان، روسيا 2018.

يلتقي الأحد في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم المقامة في قطر كل من المنتخب الفرنسي والأرجنتيني في مواجهة هي الـ13 بينهما، حيث فاز منتخب "البيسيليستي" سابقا بـ6 مواجهات مقابل 3 لمنتخب الديوك و3 تعادلات. وتعد المواجهة الأخيرة بينهما الأبرز على الإطلاق حيث أقصت فرنسا الأرجنتين من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018 بعد الفوز عليها بـ4 أهداف مقابل 3. في ما يلي بعض أرقام المواجهات المباشرة قبل مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال 2022 في كرة القدم الأحد:

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التقت فرنسا والأرجنتين 12 مرة منذ 1930، بينها 3 مرات في كأس العالم (1930، 1978، 2018).

تتقدم الأرجنتين بشكل صريح في المواجهات المباشرة، مع ­6 انتصارات، مقابلة 3 لفرنسا و3 تعادلات. سجلت فرنسا 11 هدفا وتلقت 15.

يعود اللقاء الأخير بينهما إلى 30 حزيران/يونيو 2018 في قازان في ثمن نهائي مونديال 2018. في طريقهم إلى اللقب الثاني بعد 1998، فاز الفرنسيون 4-3.

المواجهات الـ12:

15-7-1930 في مونتيفيديو (كأس العالم) فوز الأرجنتين 1-0

3-6-1965 في باريس (ودية) تعادل 0-0

8-1-1971 في بوينوس أيرس (ودية) فوز فرنسا 4-3

12-1-1971 في مار دل بلاتا (ودية) فوز الأرجنتين 2-0

25-6-1972 في سلفادور-باهيا (ودية) تعادل 0-0

18-5-1974 في باريس (ودية) فوز الأرجنتين 1-0

26-6-1977 في بوينوس أيرس (ودية) تعادل 0-0

6-6-1978 في بوينوس أيرس (كأس العالم) فوز الأرجنتين 2-1

26-3-1986 في باريس (ودية) فوز فرنسا 2-0

7-2-2007 في سان دوني (ودية) فوز الأرجنتين 1-0

11-2-2009 في مرسيليا (ودية) فوز الأرجنتين 2-0

30-6-2018 في قازان (كأس العالم) فوز فرنسا 4-3

المباريات الـست الأخيرة لفرنسا:

22-11-2022 فرنسا - أستراليا 4-1 (دور المجموعات في مونديال قطر)

26-11-2022 فرنسا - الدانمارك 2-1 (دور المجموعات في مونديال قطر)

30-11-2022 تونس - فرنسا 1-0 (دور المجموعات في مونديال قطر)

4-12-2022 فرنسا - بولندا 3-1 (ثمن نهائي مونديال قطر)

9-12-2022 إنكلترا - فرنسا 1-2 (ربع نهائي مونديال قطر)

14-12-2022 فرنسا - المغرب 2-0 (نصف نهائي مونديال قطر)

المباريات الست الأخيرة للأرجنتين:

22-11-2022 السعودية - الأرجنتين 2-1 (دور المجموعات في مونديال قطر)

26-11-2022 الأرجنتين - المكسيك 2-0 (دور المجموعات في مونديال قطر)

30-11-2022 الأرجنتين - بولندا 2-0 (دور المجموعات في مونديال قطر)

3-12-2022 الأرجنتين - أستراليا 2-1 (ثمن نهائي مونديال قطر)

9-12-2022 الأرجنتين - هولندا 2-2 (4-3 بركلات الترجيح) (ربع نهائي مونديال قطر)

13-12-2022 الأرجنتين - كرواتيا 3-0 (نصف نهائي مونديال قطر)

فرانس24/ أ ف ب

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