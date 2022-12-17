مونديال قطر 2022: الركراكي يشيد بأسود الأطلس الذين "وحدوا بلدهم لمدة شهر وكان الجميع سعداء"

مونديال قطر 2022

حسمت كرواتيا مباراة المركز الثالث في مونديال قطر 2022، وذلك بفوزها السبت على المغرب 2-1 على ملعب خليفة في الدوحة.وهذه المرة الثانية التي تنال فيها كرواتيا المركز الثالث بعد دورة 1998. أما بالنسبة للمغرب فهذه المرة الأولى في تاريخه يصل إلى نصف نهائي كأس العالم. وقد كان المنتخب المغربي يأمل بأن يتحصل على المركز الثالث في مونديال قطر إلا أن كرواتيا افتكت النتيجة مما جعل مدرب المنتخب المغربي يشعر بمرارة الخسارة على حد تعبيره.

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بعد أن فازت كرواتيا على المغرب بالمركز الثالث في مونديال قطر 2022 السبت على ملعب خليفة الدولي في الدوحة ، قال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي "إنها خسارة مريرة، لكن أعتقد أنها مستحقة. لقد رأينا فريقاً لم يستسلم. سوف نتذكر مباريات كثيرة، وسنعود أقوى. لقد وحدنا بلدنا لمدة شهر، وكان الجميع سعداء".

وفي مؤتمر صحفي بعد المباراة قال الركراكي أيضا"هدف المغرب والأفارقة في يوم من الأيام الفوز بكأس العالم. لقد تعلمنا كثيرا من هذه التجربة. نحن لسنا بعيدين عن المنتخبات الكبرى. خسرنا بسبب تفاصيل صغيرة. كانت مباراة سيطروا فيها خلال الشوط الاول وارتكبنا الكثير من الأخطاء وعانينا من الكثير من الإرهاق. تحسنا في الشوط الثاني لكنهم حافظوا على النتيجة، سنستيقظ غدا لنستوعب ما حققناه. عندما تخسر تكون دائما خائبا لأننا منافسون. أعتقد أننا من بين أفضل أجيال إفريقيا لكننا لسنا الأفضل. قلت للاعبي أنه يتوجب عليهم الفوز بكأس أمم إفريقيا لنكون الأفضل في القارة. قبل أن تكون ملكا في العالم يجب أن تكون ملكا في بيتك".

أما أنس زروري لاعب وسط المنتخب المغربي فقد صرح قائلا: "لم نكن محظوظين اليوم. نشكر المشجعين في الملعب وحتى الذين دعمونا من منازلهم. شعرنا بالفعل بالقوة المغربية في هذه البطولة. لم نكن الوحيدين الذين صُدمنا، بل كل العالم الذي رأى أن المغرب بلد جميل قادر على دعم فريقه بصرف النظرعن النتائج. سنعود الآن إلى أنديتنا ونتابع عملنا".

ميدالية برونزية لكرواتيا

أكد المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش أنها كانت مقابلة صعبة وأضاف:"إنها ميدالية برونزية لكنها بالنسبة لنا كميدالية ذهبية. كانت مباراة صعبة. أريد أن أهدي هذا الفوز إلى الرجل الذي هو أصل كل هذا "تشيرو" (ميروسلاف) بلاجيفيتش. أيها الزعيم إنها لك حتى لو فزت بخمس ميداليات، فستظل أنت مدرب المدربين".

أما لاعب وسط كرواتيا ميسلاف أورشيتشيبدو أنه لا يزال لم يستوعب بعد فوز فريقه بالمركز الثالث إذ قال "ما زلت غير مدرك لما حققناه! ربما سأدرك ذلك لاحقا لعبنا مباراة جيدة، كانت مثيرة واستحقينا الفوز. هذا هو الهدف الأكثر قيمة في مسيرتي".

فرانس24/أ ف ب

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