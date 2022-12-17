مونديال قطر 2022: المغرب يأمل بختم مشواره التاريخي بـ"تكريم" بطولي أمام كرواتيا الجريحة

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يصل المنتخب المغربي إلى نهاية مسيرته التاريخية في كأس العالم 2022 بمواجهة أمام كرواتيا، السبت على استاد خليفة الدولي بالدوحة، ويأمل أن يختمها بـ"تكريم" بطولي مستحق سواء على الميدان أو في المدرجات. ومهما كانت النتيجة، "فأسود الأطلس" حققوا إنجازا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الأفريقية والعربية مع حلولهم بالمركز الثالث أو الرابع.

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لن يرضى مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي ولا زملاء الحارس ياسين بونو بأي نتيجة غير الفوز عندما يواجهون كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر 2022، عند الساعة الرابعة بعد الظهر (السادسة بتوقيت الدوحة، الثالثة توقيت غرينتش) على استاد خليفة الدولي.

وقد ظل الركراكي وفيا لما قاله وردده منذ أن وطأت قدماه أرض قطر: كتابة التاريخ من خلال تحقيق الفوز مهما كان المنافس أو مستوى المنافسة. وبالتالي، فهو وفريقه على أبواب الوفاء بالعهد إذ يسعون لختم مشوارهم بـ"تكريم" بطولي أمام منافس جريح خرج مذلولا في نصف النهائي على يد الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

مونديال قطر 2022 © فرانس 24

يأمل "أسود الأطلس" بمواصلة الأداء القوي والمردود الرفيع الذي قدموه منذ انطلاق البطولة العالمية أمام زملاء الكهل لوكا مودريتش، الذي من المرجح أن يلعب آخر مباراة دولية له، في مستهل منافسات المجموعة السادسة على ملعب البيت (0-0) التي ضمت أيضا بلجيكا وكندا. سيحتفلون حينها بالفوز وإحراز المركز الثالث في المونديال خلف الثنائي فرنسا والأرجنتين اللتين ستخوضان النهائي الأحد على ملعب لوسيل.

فهم يستحقون "التكريم" لأنهم فازوا على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وأحدثوا أزمات في صفوف هذه المنتخبات وتسببوا في إقالة مدربيها (روبرتو مارتينيز، لويس أنريكي وفرناندو سانتوس)، وأسسوا لنظام دولي جديد في مجال كرة القدم.

قال زكرياء أبو خلال عشية المواجهة أمام كرواتيا: "جاهزون لكي نبحث عن المركز الثالث" مشيدا بـ "الأجواء الجيدة" داخل فريق "صنع التاريخ وخطف أنظار العالم". وأقر القائد رومان سايس الذي سيغيب عم المباراة بسبب الإصابة بوجود "خيبة أمل" بعد السقوط أمام فرنسا في نصف النهائي، لكنه شدد على المغرب "حقق إنجازا استثنائيا وأنه يريد انتزاع المركز الثالث" من كرواتيا، وهي تسعى من جهتها الفوز بذات المركز للمرة الثانية بعد نسخة 1998 بفرنسا حيث فازت على هولندا 2-1.

وتحدث مدربها زلاتكو داليتش عن مناسبة بارزة في تاريخ كرة القدم ببلاده، مؤكدا رغبة لاعبيه للفوز. وسيكون مهاجمها القوي إيفان بيريزيتش على موعد مع تاريخ المنتخب إذ أنه أمام فرصة لتجاوز الأسطورة دافور سوكر من حيث عدد الأهداف التي سجلها بصفوفه (ستة لكل من لاعب إنتر ولاعب ريال مدريد السابق، أحد أبطال حملة فرنسا 1998).

وسيدير مباراة تحديد المركز الثالث الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم وكان الجاسم (35 عاما) بمساعدة مواطنيه طالب المرّي وسعود أحمد.

علاوة مزياني موفد فرانس24 إلى الدوحة

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