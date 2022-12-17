مونديال قطر 2022: ماكرون سيكون حاضرا الأحد في مباراة النهائي بين فرنسا والأرجنتين

مونديال قطر 2022

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إيمانويل ماكرون ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت (ديم) في مدرجات ملعب جروباما خلال نهائي كأس العالم للسيدات بين الولايات المتحدة وهولندا، 7 يوليو 2019 في ديسين، بالقرب من ليون.

سيحضرالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباراة نهائي المونديال التي ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب الأرجنتيني، وفق ما أعلنه الإليزيه. وكان ماكرون قد حضر مباراة النصف النهائي التي فاز فيها المنتخب الفرنسي على المنتخب المغربي وحقق من خلالها التأهل إلى النهائي. وستكون زوجته والعديد من نجوم كرة القدم برفقته في الدوحة.

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أعلن قصرالإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت سافرا بعد ظهر السبت إلى قطر، لحضور المباراة النهائية التي يخوضها المنتخب الفرنسي الأحد في مواجهة منتخب الأرجنتين. ويرافق ماكرون في رحلته إلى الدوحة اللاعبون الدوليون السابقون آلان جيريس وبرونو شيرو ولور بولو، إضافة الى الحكم الدولي ستيفاني فرابار. بالإضافة إلى المهاجم كريستوفر نكونكو الذي لم يشارك في كأس العالم بسبب الإصابة.

ويرافقه كذلك في الرحلة بطلا الملاكمة إبراهيم اسلوم والجودو تيدي رينر، إلى جانب وزيرة الرياضة إميلي أوديا-كاستيرا.

كما دعا الرئيس الفرنسي فتى في الثامنة عشرة وفتاة في التاسعة عشرة يتلقيان مساعدة من إحدى المؤسسات الاجتماعية إلى حضور المباراة النهائية.

وسينضم إليهم الأحد على المنصة الرسمية نجما كرة القدم بول بوغبا ونغولو كانتي اللذان أحرزا كأس العالم عام 2018 ولم يشاركا في نهائيات قطر، إضافة إلى بطل أوروبا السابق لويس فرنانديز، علما بأن الثلاثة موجودون في الدوحة.

علما أن ماكرون يزور الدوحة للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام بعدما حضر الإربعاء المباراة نصف النهائية، وسط جدل حاد أثارته استضافة الدوحة للمونديال من جهة والاشتباه بضلوع قطر في فضيحة فساد تهز البرلمان الأوروبي من جهة أخرى.

ووجهت المعارضة انتقادا شديدا إلى زيارته الأولى وتصريحاته عن التنظيم القطري الجيد للحدث الكروي، متهمة إياه بتجاهل تداعياته البيئية والإنسانية.

فرانس24/ أ ف ب

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