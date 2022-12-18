"إله كرة القدم"، "الساحر" و"العبقري"... نجوم ومشاهير يتحدثون عن ليونيل ميسي

مونديال قطر 2022

ليو ميسي، أفضل لاعب كرة قدم، قاد الأرجنتين لرفع كأس العالم في مونديال قطر، الدوحة في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

أشاد العديد من نجوم كرة القدم وكرة السلة وكرة المضرب وزعماء سياسيين في العالم بمهارة وكفاءة قائد الأرجنتين وأفضل لاعب في العالم سبع مرات ليونيل ميسي الذي أحرز لبلاده ثالث كأس عالم في تاريخه بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنهائي مونديال قطر 2022. وصف هؤلاء ميسي بالـ"عبقري"، "أفضل لاعب في التاريخ"، "إله كرة القدم في العالم"، "مذهل" و"ساحر"...

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مدح رونالدو وغوارديولا و جيرار بيكيه وأيضا الراحل مارادونا والعديد من النجوم في عالم الرياضة والسياسة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بأجمل العبارات لما أظهره من كفاءة عالية في لعب كرة القدم خلال مسيرته الرياضية. فماذا قال هؤلاء وغيرهم؟

كريستيانو رونالدو

رغم أنه كان غريما لميسي إلا أن رونالدو قال عنه في مقابلة مع بيرس مورغان في 17 تشرين الثاني/نوفمبر: "إنه لاعب مذهل، ساحر... تقاسمنا المشهد طيلة 16 عاما. تخيّلوا، 16 عاما ! بالتالي وبطبيعة الحال، تربطني به علاقة ممتازة. إنه رجل أحترمه حقا، بالطريقة التي يتحدث بها عني دائما. زوجته وزوجتي، صديقتي، يحترمان بعضهما البعض كثيرا، فهما من الأرجنتين. ماذا بإمكاني أن أقول عن ميسي؟ رجل مذهل يقوم بأشياء رائعة في كرة القدم".

جوزيب غوارديولا

قال مدرب ميسي السابق في برشلونة (2008-2012) جوزيب غوارديولا في مقابلة أجريت في 12 نيسان/أبريل مع قناة "تيليموندو ديبورتيس" الأمريكية الجنوبية: "ما الذي يمثله ليو في مسيرتي؟ كل شيء. كل شيء، كل شيء. شعرت بما شعر به فيل جاكسون مع مايكل جوردان، لأن ليو ميسي كان معي. هناك عدد قليل جدا من الأشخاص الذين يسيطرون على رياضتهم بهذه السهولة. بدونه، كنا لنفوز أيضاً. لكن بهذا الكم؟ مستحيل. بالنسبة لكأس العالم، آمل أن يكون في حالة بدنية جيدة وأن يتدرب جيداً وأن يصل بقوة".

وفي 2012، قال غوراديولا "أنا آسف لأولئك الذين يحاولون إزاحته عن العرش. نحن أمام أفضل لاعب في شتى النواحي. بإمكانه القيام بكل شيء، كل يوم".

الراحل دييغو مارادونا

أما أسطورة الأرجنتين والمدرب السابق للمنتخب الوطني (2008-2010) الراحل دييغو مارادونا قال في ثلاث مناسبات متحدثا عن ميسي:

2010: "ميسي يلعب في بعض الأحيان من أجل ميسي. ينسى زملاءه. يتحول الأول إلى ديبورتيفو ميسي (في إشارة إلى أسماء بعض الأندية الرياضية) في الوقت الحالي، هو أفضل لاعب في العالم، في مستوى آخر. هو في طور لعب كرة القدم مع يسوع المسيح". وقال أيضا في نفس السنة: "الآن، بت أعرف من اللاعب الذي سيحل مكاني في كرة القدم واسمه ليونيل ميسي. لديه شيء مختلف عن اللاعبين الآخرين. إنه قائد ومثال يحتذى به".

2009: "من الأسهل التحدث إلى أوباما (الرئيس الأمريكي السابق) من التحدث مع ميسي".

جيرار بيكيه

أما جيرار بيكيه الزميل السابق لميسي في برشلونة (2008-2021)، في 25 آذار/مارس في مقابلة مع منصة "ذي بليرز تريبيون" فقد قال متحدثا عن ميسي: "الناس يسألوني غالبا كيف كان ميسي طيلة هذه الأعوام. إذا أردت شرح الأمر بجملة واحدة، سأقول: إنه كائن فضائي، ليس من هذا الكوكب. إنه اللاعب الوحيد الذي، وعندما رأيته يلعب لأول مرة وهو في الثالثة عشرة من عمره، قلت لنفسي: أوه، هذا الفتى ليس بشريا. إنه فتاك. إنه أفضل ما رأيته في حياتي كلها. ما يجعله بهذه الجودة هو أنه غير مهتم بالاستعراض. نادراً ما يقوم بصولات فردية. عظمته تكمن في هوسه بالاستحواذ على الكرة. ما هو غير مرئي ربما على شاشة التلفزيون وما يمكن رؤيته في الملعب هو وجهه عندما يركض لأخذ الكرة من مدافع. عندما أفكر في سحر ميسي، فهذا ليس بالشيء الذي يمكن العثور على يوتيوب. إنه تعبير حساس في عينيه. لشرح عظمته، أحتاج إلى 5 آلاف كلمة".

نجوم كرة القدم

النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي عام 2019: "لا يوجد سوى شخص واحد أفضل مني بعض الشيء: اسمه ليونيل ميسي".

الكاميروني صامويل إيتو، زميل ميسي السابق في برشلونة (2004-2009) عام 2010: "لا يوجد سوى إله واحد لكرة القدم، إنه ميسي".

البرازيلي نيمار، زميل ميسي الحالي في باريس سان جرمان وسابقا في برشلونة، في أيلول/سبتمبر 2022: "ميسي لاعب مذهل، عبقري. هو كذلك أيضاً خارج الملعب. إنه لشرف لي أن ألعب بجانبه".

فلورنتينو بيريس، رئيس ريال مدريد، عام 2010: "ميسي هو ثاني أفضل لاعب في العالم بعد كريستيانو رونالدو. ولن يكون من الجيد رؤيتهما في نفس الفريق".

النجم البرازيلي السابق رونالدو عام 2012: "ميسي رائع. إنه لاعب ممتاز، لكنه لا يصبح أسطورة إلا عندما يظهر ألوانه الحقيقية مع الأرجنتين ويفوز بكأس العالم".

النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عام 2010: "ميسي لاعب بلايستيشن. كيف يفعل ما يفعله؟ لا أعرف. لكنه فريد ورائع".

النجم الإسباني السابق تشافي هرنانديس الذي لعب بجانب ميسي في برشلونة من 2004 حتى 2015، عام 2010: "إنه الرقم واحد. إنه من نوع اللاعبين الذين يظهرون مرة واحدة فقط كل ثلاثين عاماً".

مدرب مانشستر يونايتد السابق السير الأسكتلندي أليكس فيرغوسون في 2012: "ميسي في نفس مستوى دييغو مارادونا وبيليه. في المعبد، بجانب الأفضل على الإطلاق".

وقال أسطورة البرازيل بيليه عام 2010: "ميسي سيصبح أسطورة عندما يسجل ألف هدف".

وفي عام 2017، قال مدرب إسبانيا السابق فيسنتي ديل بوسكي: "ميسي رائع. أعتقد أن حتى مارادونا لم يراوغ بهذه السرعة".

قال المدافع الإيطالي جورجو كييليني في 1 تموز/يوليو 2021: "ميسي وأنا نلعب بالقدم اليسرى، لكن مع الأسف بفنيات مختلفة قليلاً".

اما نجم البرتغال السابق لويس فيغو فقد صرح عام 2010: "رؤية ميسي يلعب تجعلني أشعر بالسعادة، الأمر مماثل للنشوة. إنها متعة لا تصدق".

نجوم من خارج كرة القدم

الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو عام 2010: "يبدو كالبرق وبقدميه أو برأسه، يضرب الكرة بسرعة لا تصدق".

أما نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال، فقد قال عام 2011: "ميسي هو أفضل لاعب رأيته في التاريخ".

بدوره قال نجم كرة السلة الإسباني باو غاسول عام 2009: "إنه لاعب كبير. إنه كوبي براينت كرة القدم".

أما أسطورة كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت، فقد قال عام 2016: "كنت أتحدث مع نجم كرة القدم السابق البرازيلي رونالدينيو الذي كان صديقا مقربا، وقال لي، كوبي، اسمع، سأقدم لك الرجل الذي سيكون أعظم لاعب على الإطلاق. قلت: لكنك الأفضل!. أجابني: كلا، كلا. هذا اليافع هنا سيكون الأفضل. هذا اليافع كان ليونيل ميسي الذي لم يكن يتجاوز السابعة عشرة من عمره في حينها".

كما تحدث الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2016 عن ميسي قائلا: "ابنتاي تعرفان البابا فرانسيس، والآن تريدان التعرف على ميسي. لكني لم أتمكن من تدبير ذلك".

فرانس24/ أ ف ب

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