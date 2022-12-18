مونديال قطر 2022
مباشر: نهائي تاريخي بين فرنسا والأرجنتين... من سيضع النجمة المونديالية الثالثة على قميصه؟
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إنه اليوم الختامي الموعود لمونديال قطر 2022، حيث سيكون ملعب لوسيل مسرحا لنهائي من العيار الثقيل بين الأرجنتين بقيادة "البرغوث" ليونيل ميسي وفرنسا حاملة اللقب بقيادة "قطارها السريع" كيليان مبابي. والفائز بين المنتخبين سيضع نجمة مونديالية ثالثة على قميصه. فلمن ستكون الغلبة؟ تابعوا تغطية خاصة ومباشرة لهذا النزال التاريخي على فرانس24.
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عمر التيس
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