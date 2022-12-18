مونديال قطر 2022

مباشر: نهائي تاريخي بين فرنسا والأرجنتين... من سيضع النجمة المونديالية الثالثة على قميصه؟

مواجهة تاريخية بين فرنسا والأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022، فلمن تكون الغلبة؟ © فرانس 24

إنه اليوم الختامي الموعود لمونديال قطر 2022، حيث سيكون ملعب لوسيل مسرحا لنهائي من العيار الثقيل بين الأرجنتين بقيادة "البرغوث" ليونيل ميسي وفرنسا حاملة اللقب بقيادة "قطارها السريع" كيليان مبابي. والفائز بين المنتخبين سيضع نجمة مونديالية ثالثة على قميصه. فلمن ستكون الغلبة؟ تابعوا تغطية خاصة ومباشرة لهذا النزال التاريخي على فرانس24.