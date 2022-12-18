مونديال قطر 2022: جمهور "الديوك" بالدوحة لا يتوقع سوى فوز فرنسا على الأرجنتين وانتزاع النجمة الثالثة

مونديال قطر 2022

تجمع مشجعو المنتخب الفرنسي الأحد منتصف النهار قرب فندق فاخر في العاصمة القطرية تلبية لدعوة من سفارة بلدهم قبيل المواجهة بين منتخب "الديوك" والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، وأطلقوا هتافات داعمة لأنطوان غريزمان وزملائه. وأعرب من تحدثنا إليهم عن تفاؤلهم بقدرة حامل اللقب على تخطي منافسهم بقيادة ليونيل ميسي، متوقعين فوز فريقهم في النهائي والظفر بالنجمة الثالثة في تاريخه، الثانية تواليا بعد 2018.

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يسود التفاؤل وسط الجمهور الفرنسي بالدوحة قبيل المواجهة المثيرة بين منتخب بلادهم بزعامة النجم الشاب كيليان مبابي ونظيره الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي في نهائي مونديال 2022 لكرة القدم. فقد احتشد المشجعون قرب أحد الفنادق الفاخرة التي تعج بها العاصمة القطرية استجابة لدعوة أطلقتها السفارة الفرنسية بهدف السماح لهم بالتجمع في مكان واحد قبل التوجه لملعب لوسيل حيث ستجري المباراة.

ميشال يحضر موندياله الرابع منذ 1998. © علاوة مزياني

وقال ميشال ليمينيز البالغ من العمر 67 عاما إنه يتوقع فوز "الديوك 4-1، هدفان من تسجيل مبابي وهدف لكل من جيرو وغريزمان"، مضيفا بأن ميسي سيسجل هدف الأرجنتين. وتابع ميشال، وهو رئيس مؤسسة في باريس حضر للدوحة في بداية مباريات الدور ثمن النهائي: "فرنسا لديها فريق قوي ومتماسك خلافا للأرجنتين التي تعول على لاعب واحد هو ميسي". وركز على "الجو الرائع داخل المنتخب، وهذا عنصر يميز فرنسا عن منافستها".

و"يشارك" هذا الرجل المتحدر من منطقة بروتاني(غرب فرنسا) في كأس العالم للمرة الرابعة بعد فرنسا 1998 وجنوب أفريقيا 2010 وروسيا 2018، مشيرا أنه اشترى بطاقة النهائي بسعر 628 يورو "مقابل خمسة آلاف يورو في السوق السوداء"، مشيدا بالتنظيم القطري الجيد للبطولة.

مونديال قطر 2022 © فرانس 24

وعلى وقع موسيقى جزر الكاريبي، رقص مناصرو "الديوك" وهتفوا لإحماء حناجرهم قبل مواجهة موجات الجمهور الأرجنتيني الذي من المتوقع أن يصل عدده في الملعب نحو 50 ألف مشجع (مقابل خمسة آلاف). ورأى كليمون شاربونيه بأن الإثارة على أشدها في قطر 2022، متوقعا فوز فريقه 3-2 بأهداف من مبابي وجيرو وغريزمان.

كليمون سيحضر المباراة 24 له في مونديال قطر 2022. © علاوة مزياني

وسيحضر كليمون (26 عاما) المباراة الـ 2 منذ بداية المنافسة، بينها كل مباريات المنتخب الفرنسي عدى ربع النهائي (أمام إنكلترا) وأشاد بدوره بنسخة "استثنائية من حيث التنظيم مقارنة بأحداث رياضية أخرى". وتحسر لقلة المشجعين الفرنسيين، لكنه قال إن ذلك "يضاعف من عزيمتنا لتقديم الدعم للفريق"، مضيفا: "صحيح أننا دائما أقل من مشجعي منافسينا في هذه البطولة، لكن لا تحتاج لمليون شخص لتتفوق على الآخرين".

أحد مشجعلي فرنسا بالدوحة. © علاوة مزياني

بدوره، بدى كريستوف أوركاد (53 عاما) متفائلا للغاية بشأن حظوظ أبطال العالم 2018 للحفاظ على لقبهم وإضافة نجمة ثالثة للقميص "الأزرق". وقال لفرانس 24: "فريقنا منسجم ومتوازن ومتماسك، فقد تمكن (المدرب) ديدييه ديشان من خلف روح تضامنية بين اللاعبين ومن تكوين فريق متلاحم لديه هيبة تثير احترام المنافسين".

كريستوف (على اليمين) متفائل قبيل مواجهة الأرجنتين. © علاوة مزياني

ورغم الإصابات التي طالت "الديوك" في الأيام الأخيرة وفيروس الزكام الذي عرقل استعداداته أمام المغرب ثم الأرجنتين، قال كريستوف: "لا داعي للقلق، لدينا لاعبون آخريون ينوبون عن أي مصاب محتمل"، وخص بالذكر لاعب الوسط أوريليان تشواميني "الذي يؤدي دوره كما يرام". وتمنى أن "يسجل غريزمان هدفا في هذه المنافسة لأنه يستحق ذلك نظرا لما يقدمه منذ البداية" ولا يتوقع أن يسجل مبابي ولا ميسي خلال المباراة النهائية.

علاوة مزياني، موفد فرانس24 إلى الدوحة

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