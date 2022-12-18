مونديال قطر 2022: ميسي أفضل لاعب ومبابي هداف البطولة ومارتينيز أفضل حارس

مونديال قطر 2022

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المهاجم الفرنسي كيليان مبابي يتخطى الكأس وهو يحمل جائزة الحذاء الذهبي خلال حفل كأس العالم قطر 2022 بعد المباراة النهائية لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل شمال الدوحة في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

حمل ليونيل ميسي أخيرا كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في مسيرته الزاخرة، بقيادته الأرجنتين إلى لقب مونديال قطر 2022 على حساب فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 3-3، وظفر بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب. وبدوره، توّج اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بلقب هداف المونديال إثر تسجيله 8 أهداف. كما حاز الحارس الأرجنتيني مارتينيز على جائزة القفاز الذهبي في البطولة.

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ليونيل ميسي أفضل لاعب

أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اللقب الأهم وهو الفوز بكأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال قطر 2022 الذي ذهب لقبه الأحد لصالح بلاده على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

واستحق ميسي هذا اللقب بعدما منح بلاده تتويجها العالمي الأول منذ 1986 بتسجيله سبعة أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة، بعد أن قادها لتعويض صدمة السقوط الافتتاحي أمام السعودية 1-2 ليختتم ابن الـ35 عاما بذلك مغامرته المونديالية الخامسة والأخيرة بأفضل طريقة ممكنة.

كيليان مبابي هداف المونديال

أحرز الفرنسي كيليان مبابي لقب هداف مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بتسجيله 8 أهداف بينها ثلاثية في النهائي الذي خسره فريقه أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 2-4 بعد التعادل 3-3. وتقدم مبابي على ميسي (7) الذي سجل ثنائية وقاد بلاده إلى لقبها الثالث.

إيميليانو مارتينيز أفضل حارس

حصل مارتينيز على لقب أفضل حارس وفاز بجائزة القفاز الذهبي في البطولة واكتسب سمعة المتخصص في ركلات الترجيح. أما الأرجنتيني إنسو فرنانديز فقد حصل على لقب أفضل لاعب شاب.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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