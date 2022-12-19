أرقام ستبقى راسخة في الأذهان من المونديال القطري "الناجح"

مونديال قطر 2022

أسدل الستار الأحد على "أنجح نسخة من كأس العالم" حسب رئيس الفيفا جاني أنفانتينو بمباراة نهائية مجنونة توجت على إثرها الأرجنتين بلقبها العالمي الثالث في مونديال قطر2022. وستبقى عدة أرقام من هذا المونديال راسخة في الأذهان.

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اختتم الأحد مونديال قطر 2022 بتتويجالأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم على حساب فرنسا بعد مباراة تصنف من أكثر نهائيات كأس العالم تشويقا. وفيما يلي بعض الأرقام التي ستبقى محفورة في الذاكرة لأول كـأس عالم تقام في الشرق الأوسط.

172 هدفا أعلى حصيلة في تاريخ المونديال

مونديال قطر سجل حصيلة قياسية من الأهداف في تاريخ كأس العالم بواقع 172 كرة في الشباك. © أسوشيتد برس

شهد مونديال قطر حصيلة غير مسبوقة من الأهداف بلغت 172 هدفا. وتفوق المونديال القطري بفارق هدف وحيد على نسختي فرنسا 1998 والبرازيل 201 التي عرفت تسجيل 171 هدفا في كل منهما.

الغلة الكبرى من الأهداف سجلت في الدور الأول بواقع 120 هدفا. وتوزعت باقي الأهداف في الأدوار الإقصائية كما يلي: 28 في دور ثمن النهائي و10 في دور ربع النهائي، و8 أهداف في مباراتي نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث قبل أن يشهد النهائي تسجيل ستة أهدف كاملة.

أعلى حصيلة انتصارات عربية وأفريقية في المونديال

تونس حققت فوزا تاريخيا على فرنسا في مونديال قطر بهدف من المخضرم وهبي الخزري. © أسوشيتد برس

خمسة انتصارات عربية في مونديال قطر: هو رقم قياسي للعرب في كأس العالم، وكان نصيب الأسد منها للمغرب الذي حقق ثلاث انتصارات أمام بلجيكا وكندا والبرتغال فيما انتصرت تونس على فرنسا والسعودية على البطل الأرجنتيني. وكانت أعلى حصيلة انتصارات عربية في مونديالي 1982 بانتصارين للجزائر و1994 بفوزين للأخضر للسعودي.

منتخبات القارة السمراء حققت أيضا عدد انتصارات غير مسبوقة في المونديال، فإذا ما أضفنا انتصارات المغرب وتونس لانتصارات السنغال على قطر والإكوادور وفوز غانا على كوريا الجنوبية وتغلب الكاميرون على البرازيل فإن حصيلة القارة السمراء وصلت لـ8 انتصارات في رقم قياسي.

هدف فانسون أبو بكر في مرمى إديرسون منح الكاميرون فوزا تاريخيا على البرازايل في الدور الأول من مونديال قطر 2022. © أسوشيتد برس

صفر انتصار لقطر في أسوأ حصيلة للفريق المضيف

فشل المنتخب القطري في تحقيق أي نتيجة إيجابية في المونديال الذي استضافه وخرج خالي الوفاض بثلاث خسارات أمام الإكوادور في مباراة الافتتاح والسنغال وهولندا.

المنتخب القطري مني بثلاث هزائم في أسوا حصيلة لفريق مضيف لكأس العالم. © أسوشيتد برس

وقطر هو ثاني منتخب مضيف يخرج من الدور الأول لكأس العالم بعد جنوب أفريقيا في مونديال 2010 لكنه الأول الذي يودع المسابقة دون تحقيق أي فوز باعتبار أن منتخب "البافانا بافانا" فاز على فرنسا في 2010.

المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل للمربع الذهبي

في ميدان الإنجازات التاريخية بالمونديال القطري، يجب أن ترفع القبعة لـ"أسود الأطلس" بقيادة وليد الركراكي الذين اقتحموا عالم الأربعة الكبار لأول مرة في تاريخ العرب والأفارقة بعد أن فازوا وأخرجوا كبار القارة الأوروبية بدءا ببلجيكا مرورا بإسبانيا وصولا إلى البرتغال لكن "الحلم المغربي المونديالي" توقف عند عتبة نصف النهائي بالخسارة أمام فرنسا.

المنتخب المغربي حقق إنجازا عربيا وأفريقيا غير مسبوق ببلوغه نصف نهائي مونديال قطر 2022. © أسوشيتد برس

ثالث أكبر حضوري جماهيري في تاريخ المونديال

نجاح المونديال القطري تجلى أيضا في الحضور الجماهيري الكبير في مختلف المباريات مع تسجيل رقم لم يسجل منذ نهائي مونديال أمريكا 1994 بحضور 88966 متفرج في مباراة الأرجنتين والمكسيك.

المونديال القطري بات ثالث أفضل كأس عالم من ناحية الحضور الجماهيري. © رويترز

وفي المجمل، تجاوز المونديال القطري الحضور الجماهيري في مونديالي جنوب أفريقيا 2010 وروسيا 2018 ليصبح ثالث مونديال عبر التاريخ من حيث الحضور الجماهيري. وفيما يلي ترتيب أول ثلاث نسخ من كأس العالم حسب الحضور الجماهيري:

- أمريكا 1994: 3587538 متفرج

- البرازيل 2014: 3429873 متفرج

- قطر 2022: 3404252 متفرج

النجمة الثالثة للأرجنتين

بتتويجه بمونديال قطر 2022، وضع المنتخب الأرجنتيني نجمة عالمية ثالثة على قميصه. © أسوشيتد برس

بعد 35 عاما حقق ليونيل ميسي المجد مع "الألبيسليستي" ليكرر إنجاز الأسطورة الراحلة دييغو أرماندو مارادونا. ومنح بلاده ثالث نجمة بعد مونديال المسكيك 1986 الذي قدم فيه مارادونا أداء خرافيا ومونديال 1978 بقيادة ماريو كيمبيس.

مبابي يسجل أكبر عدد من الأهداف بالمونديال منذ نسخة 2002

نجح الفرنسي كيليان مبابي في تسجيل 8 أهداف في المونديال القطري ليصبح أول لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف منذ كأس العالم 2002 الذي سجل خلاله البرازيلي رونالدو نفس العدد من الأهداف.

كما بات مبابي أول لاعب يسجل "هاتريك" في نهائي كأس العالم بعد الإنكليزي جيف هيرست الذي سجل ثلاثية عندما فازت بلاده على ألمانيا 4-2 في النهائي الشهير لنسخة 1966.

بتسجيله 8 أهداف في مونديال قطر، وصلت غلة الفرنسي كيليان مبابي في كؤوس العالم إلى 12 هدفا. © أسوشيتد برس

ووصلت غلة أهداف "القطار الفرنسي السريع" لـ12 هدفا بعد مشاركتين فقط في المونديال. وفي حال تواصل تألقه في مونديال 2026، قد ينجح مبابي في كسر الرقم القياسي للألماني ميروسلاف كلوزه الذي يملك في جعبته 16 هدفا موندياليا.

عمر التيس

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