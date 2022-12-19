باريس: جماهير غفيرة تستقبل المنتخب الفرنسي في ساحة الكونكورد بأهازيج وهتافات فخر واعتزاز

مونديال قطر 2022

الفرنسي أوليفييه جيرو وأنطوان غريزمان وأوريليان تشواميني وكيليان مبابي والمدرب ديدييه ديشان يحيون المشجعين من شرفة في فندق كريون، باريس في 19 كانون الأول/ديسمبر 2022.

استقبلت الجماهير الباريسية مساء الإثنين المنتخب الفرنسي في ساحة الكونكورد في عاصمة الأضواء باريس بأهازيج الفرح والتشجيع. وتبادل "الزرق" التحية مع عشاقهم الذين حضروا بقوة لشكرهم لما قدموه من جهود بطولية طيلة مشوارهم في مونديال قطر 2022.

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جماهير غفيرة أبت إلا وأن تكون حاضرة في ساحة الكونكورد مساء الإثنين لاستقبال المنتخب الفرنسي وشكره على ما قدمه خلال مشواره في مونديال قطر 2022.

وقد احتشد الآلاف من المشجعين وسط العاصمة الفرنسية للترحيب بمنتخب فرنسا وصيف البطل، وذلك بعد يوم واحد من خسارته أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.

وملأ المشجعون ساحة الكونكورد للترحيب بلاعبي منتخب "الديوك" والذين انتقلوا مباشرة من المطار بعد وصولهم من قطر.

وقال مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية إنهم ظهروا على شرفة فندق كريون المطل على الساحة وسط ترحيب حار.

وتفاعل لاعبو المنتخب الفرنسي مع محبيهم الذين تبادلوا معهم التحية والأهازيج في جو غمرته مشاعر الفخر والاعتزاز.

وكانت قد حطّت طائرة منتخب "الديوك" وصيف بطل العالم، بعد يوم واحد من الخسارة الدراماتيكية في المواجهة النهائية لمونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، في مطار رواسي في العاصمة باريس وفق ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت عشرات الحافلات المتوقفة على مدرج جناح الشرف في مطار شارل ديغول تنتظر اللاعبين والعاملين الفنيين والإداريين لنقلهم إلى ساحة الكونكورد في باريس، حيث كان في استقبالهم العديد من المشجعين.

ولم يرغب أي من لاعبي "الزرق" في التحدث أمام حشد من الصحافيين الموجودين على المدرج.

وكان المنتخب الفرنسي قد خسر المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني 4-2 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مجنونة وحماسية.

وسجّل أهداف الأرجنتين ليونيل ميسي (23 من ركلة جزاء و108) وأنخل دي ماريا (36)، فيما أحرز كيليان مبابي ثلاثية فرنسا (80 و118 من ركلتي جزاء و81) رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف ليتصدر قائمة ترتيب هدافي البطولة.

وكانت فرنسا قد أهدرت فرصة تاريخية لإحراز اللقب للمرة الثانية تواليا بعدما كانت بطلة مونديال روسيا 2018.

فرانس24/أ ف ب

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