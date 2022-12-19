كرة القدم: المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة يعلن اعتزاله دوليا

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صورة التقطت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تظهر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة خلال جلسة تدريبية في ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

أفصح المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الإثنين عن "نهاية" مسيرته مع منتخب بلاده فرنسا لكرة القدم في رسالة نشرها على حسابه في "تويتر" في اليوم التالي لخسارة "الزرق" أمام الأرجنتين بنهائي مونديال قطر 2022.

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"لقد كتبت قصتي وقصتنا وصلت إلى نهايتها"، هكذا أعلن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة نهاية مسيرته الدولية.

وكان صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 الذي يحتفل اليوم الإثنين بعيد ميلاده الخامس والثلاثين، قد كتب على حسابه في منصة تويتر مرفقا صورته بألوان المنتخب الفرنسي: "لقد بذلت الجهود والأخطاء التي كان يجب أن أرتكبها للوصول إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك!"

ويأتي هذا الإعلان إثر خسارة منتخب "الديوك" أمام "البيسيليستي" 2-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 3-3) في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022.

فرانس24/أ ف ب

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