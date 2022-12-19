من فرحة أمهات المغاربة إلى دموع رونالدو و"بشت" ميسي.. صور طبعت المونديال

مونديال قطر 2022

انتهى مونديال قطر 2022 الأحد برفع ليونيل ميسي كأس العالم مع بلاده الأرجنتين بعد نهائي أمام فرنسا حبس أنفاس مئات الملايين من عشاق كرة القدم. نعود في هذا التقرير على بعض الصور التي شدت الانتباه في كأس العالم.

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كثيرة هي صور مونديال قطر 2022 التي شدت انتباه عشاق كرة القدم حول العالم في النسخة التي استضافتها قطر وانتهت الأحد بتتويج "أرجنتين ميسي".

وفيما يلي باقة مختارة من الصور التي ستبقى محفورة في الذاكرة.

اللاعبون المغاربة يحتفلون مع أمهاتهم بالانتصارات

من الصور التي ستبقى محفورة في المونديال القطري، احتفال اللاعبين المغاربة بالانتصارات مع أمهاتهم. ولاقت صور نجم باريس سان جرمان أشرف حكيمي وهو يقبّل أمه وبوفال يرقص مع والدته على أرض الملعب بعد الفوز البرتغال تفاعلا عالميا واسعا. وكان مدرب "الأسود" وليد الركراكي، الذي عانق أمه هو الآخر بعد الفوز في ربع النهائي، أكد أنه حريصا على حضور عائلات اللاعبين لدورهم في تعزيز الدافع المعنوي لديهم وخلق "جو عائلي" داخل المجموعة.

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الأرجنتين: "بشت" ميسي وزوجته... واحتفالات في "درب لوسيل"

مشهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يُلبس قائد الأرجنتين ليونيل ميسي "البشت" القطري من الصور التي ستبقى راسخة في الأذهان باعتبارها تخليدا للمونديال الأول الذي يقام في الشرق الأوسط. و"البشت" هو عباءة تقليدية في قطر وفي دول الخليج العربي ويتم ارتداؤه في المناسبات الاجتماعية.

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المونديال القطري عرف أيضا مبادرة غير مسبوقة باحتفال زملاء ليونيل ميسي باللقب العالمي في جولة عبر حافلة مكشوفة في "درب لوسيل"، الشارع الرئيسي بالمدينة، بحضور الآلاف من المشجعين الأرجنتينيين والقطريين والمقيمين بالإمارة الخليجية. كما حضر هذه الجولة الاحتفالية بعض المتطوعين والمشاركين في تنظيم النسخة القطرية.

خيبة مبابي ورونالدو ونيمار

كما عرف المونديال لحظات مؤثرة لنجوم عالميين طغت عليهم مشاعر الحزن والخيبة على غرار دموع رونالدو الذي خسر آخر مباراة في مسيرته بكأس العالم بربع النهائي وبكاء البرازيلي نيمار بعد الخروج من ربع النهائي أمام كروتيا، وخيبة مبابي رغم مواساة الرئيس الفرنسي له بعد خسارة النهائي أمام الأرجنتين.

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عمر التيس

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