مونديال 2022: بيليه وأساطير الكرة العالمية يهنئون ميسي بالبطولة ويستحضرون مارادونا

مونديال قطر 2022

ميسي محمولا على الأكتاف يرفع كأس العالم، 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.

هنأ عدد من نجوم المنتخب البرازيلي لكرة القدم الحاليين والسابقين ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني على إحراز بطولة العالم. فقد أشاد بيليه ورونالدو ونيمار وروماريو بالإنجاز الذي حققه اللاعب دون أن ينسوا استحضار مارادونا الذي أكدوا أنه سعيد بهذا الإنجاز. ولم ينسَ الأسطورة بيليه أن يهنئ الفرنسي كيليان مبابي على أدائه في المباراة النهائية، والمنتخب المغربي على مسيرته القوية في المونديال.

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أكد الأسطورة البرازيلية بيليه أن الأرجنتيني ليونيل ميسي "استحق لقب" كأس العالم لكرة القدم، فيما هنأه صديقه نيمار بعد أن قاد بلاده للظفر بلقب مونديال قطر 2022 في نهائي جنوني ضد فرنسا بركلات الترجيح الأحد.

كتب بيليه، اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات، عبر حسابه على إنستاغرام في منشور مرفق بصورة ميسي يحمل الكأس محاطا بزملائه "اليوم، تواصل كرة القدم في إخبار قصتها، كما دائما بطريقة آسرة. فاز ميسي بلقبه الأول في كأس العالم، لأن مسيرته تستحق ذلك (...) هنيئا للأرجنتين. دييغو (مارادونا) يبتسم الآن".

وفازت الأرجنتين بلقبها الثالث بعد 1978 و1986 بسيناريو مذهل بعد تعادل المنتخبين 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن تحسمها لصالحها بركلات الترجيح 4-2.

من جهته، نشر نيمار، زميله في باريس سان جرمان الفرنسي حاليا وبرشلونة الإسباني سابقا، صورة لميسي عبر حسابه على إنستاغرام وهو يلمس الكأس بعد استلامه جائزة أفضل لاعب في البطولة وكتب "هنيئا لك يا أخي".

وكانت البرازيل إلى جانب الارجنتين أبرز المرشحين للفوز بالمونديال، لكن سيليساو ودعت في ربع النهائي ضد كرواتيا بركلات الترجيح.

بدوره، هنأ البرازيلي رونالدو الذي قاد بلاده بأهدافه الثمانية إلى لقبها الخامس والأخير (القياسي) في مونديال 2002، ميسي أيضا على إنستغارام، على الرغم من التنافس بين البلدين الواقعين في أمريكا الجنوبية.

وكتب رونالدو "هذا اللاعب يلعب كرة قدم يتخطى بها أي تنافس، حتى تاريخ البرازيل والأرجنتين. رأيت العديد من البرازيليين - وأشخاص في كل أنحاء العالم - يشجعون ميسي في هذا النهائي الناري".

وتابع: "إنه وداع في القمة لهذا العبقري الذي هو أكثر من فائز بكأس العالم، بل طبع حقبة بأكملها. أتخيل صديقي دييغو (مارادونا) يحتفل في الجنة. هنا، نحن الملايين من كل الجنسيات، نقف لك تصفيقا. هنيئا ميسي".

أما البرازيلي روماريو، الفائز بمونديال 1994 فكتب "هذه المباراة كانت تكريما لكرة القدم، للرياضة. من المستحيل ألا تتأثر بهذا النهائي...كان تاريخيا".

وتابع: "الأرجنتين كانت أفضل على أرض الملعب وميسي حصد اليوم اللقب الذي كان يفتقده، بطلا للعالم لبلاده".

وأردف: "أنا متأكد أن صديقي مارادونا سعيد بهذا الفوز، بالإضافة إلى شعبه. هنيئا للأرجنتين".

كما أشاد بيليه بالفرنسي كيليان مبابي الذي بات ثاني لاعب فقط في التاريخ يسجل هاتريك (ثلاثية) في نهائي المونديال بعد الإنكليزي جيف هيرست في 1966 "صديقي العزيز مبابي، تسجيل أربعة أهداف في النهائي (بالإضافة إلى محاولته في ركلات الترجيح). يا لها من نعمة أن نشاهد هذا العرض لمستقبل رياضتنا".

ولم ينسَ بيليه المغرب الذي بات أول منتخب أفريقي يتأهل إلى نصف النهائي قبل أن يخسر ضد فرنسا "ولا يمكنني أن أنسى تهنئة المغرب للمشوار الرائع. من الرائع رؤية أفريقيا تلمع".

فرانس24/ أ ف ب

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