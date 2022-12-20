مونديال قطر 2022: منتخب الأرجنتين يصل إلى بوينس آيرس ومعه كأس العالم

كان ليونيل ميسي أول لاعب يخرج من الطائرة حاملاً كأس العالم عالياً مع المدرب ليونيل سكالوني خلفه مباشرة.

وصل منتخب الأرجنتين إلى عاصمة بلاده بوينس آيرس الثلاثاء محملا بكأس العالم لكرة القدم التي ظفر بها بعد مقابلة حماسية ضد نظيره الفرنسي الأحد في الدوحة في إطار نهائي مونديال 2022. وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن الاحتفال بهذا الفوز التاريخي لزملاء ميسي سيتم في نصب أوبيليسكو، كما جرت العادة للاحتفال بالإنجازات الرياضية حيث سيلتقي اللاعبون الجماهير الغفيرة. ومنحت الحكومة الأرجنتينية إجازة للبنوك للسماح للملايين بالاحتفال بهذا الفوزالتاريخي الثالث لبلادهم.

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وصلت الطائرة التي تقل منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 وقائده ليونيل ميسي إلى مطار إيزيزا الدولي في بوينس آيرس عائدة من قطر الثلاثاء عند الساعة 2,40 بالتوقيت المحلي (5,40 ت غ).

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الإثنين أن المنتخب سيحتفل بفوزه بلقب كأس العالم على حساب فرنسا الثلاثاء في نصب أوبيليسكو، حيث جرى العرف الاحتفال بالإنجازات الرياضية.

وكتب الاتحاد عبر تويتر "سيغادر بطل العالم ظهر الثلاثاء باتجاه أوبيليسكو للاحتفال بلقب كأس العالم مع الجماهير".

وبعد فوزهم على فرنسا في نهائي كأس العالم الأحد في مباراة مشوقة، سيمضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار حيث ينتظرهم آلاف المشجعين للترحيب بهم. ثم سيبدأون جولة في وسط مدينة بوينس آيرس اعتبارا من ظهر الثلاثاء حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفريق سيصل إلى الأرجنتين في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء على أن يقضي الليلة في مركز للتدريب تابع للاتحاد بالقرب من المطار.

وكتب رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا عبر تويتر "ها نحن قادمون يا أرجنتين".

وتغلبت الأرجنتين 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم.

وتنتظر الجماهير، التي نزلت الشوارع في أنحاء البلاد، وصول المنتخب الأرجنتيني بفارغ الصبر لتواصل الاحتفال باللقب الثالث.

فرانس 24 /أ ف ب

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