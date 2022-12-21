الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدين الإساءات العنصرية ضد لاعبيه ويعلن "مقاضاة المتورطين"

كرة القدم

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استنكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء الإساءة العنصرية التي طالت لاعبيه عبر الإنترنت، وتعهد باتخاذ إجراءات بعد استهدافهم إثر الخسارة التي مني بها المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم بركلات الترجيح أمام الأرجنتين يوم الأحد الماضي في قطر.

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قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على تويتر الثلاثاء "عقب نهائي كأس العالم، تعرض العديد من لاعبي المنتخب الفرنسي لتعليقات عنصرية وبغيضة وغير مقبولة على مواقع التواصل الاجتماعي". "الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدين ذلك وسيقاضي المتورطين".

A la suite de la finale de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de l’Equipe de France ont fait l’objet de propos racistes et haineux inacceptables sur les réseaux sociaux.



La FFF les condamne et va porter plainte contre ses auteurs. pic.twitter.com/IrpaI246Es — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 20, 2022

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قد أفادت الإثنين أن مهاجم فرنسا كينغسلي كومان ولاعب الوسط أوريليان تشواميني تعرضا لإساءات عنصرية عبر الإنترنت بعدما ضيعا ركلتي ترجيح في نهائي كأس العالم.

وكان حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز قد صد تسديدة كومان بينما سدد تشواميني بعيدا ليحصد منتخب الأرجنتين لقبه الثالث إجمالا في كأس العالم والأول منذ 1986.

من جانبه، نشر نادي بايرن ميونيخ الذي يدافع كومان عن ألوانه رسالة دعم للاعب البالغ من العمر 26 عاما منددا بالتعليقات العنصرية ضده. وقال على تويتر: "عائلة بايرن تقف خلفك أيها الملك. العنصرية لا مكان لها في الرياضة أو في مجتمعنا".

Der FC Bayern verurteilt die rassistischen Anfeindungen gegen Kingsley Coman aufs Schärfste!



Die FC Bayern-Familie steht an deiner Seite, lieber King – Rassismus hat weder im Sport noch in unserer Gesellschaft Spielraum. pic.twitter.com/mg6r6B0UV0 — FC Bayern München (@FCBayern) December 19, 2022

ويذكر أن هذا الحادث يأتي عقب الإساءة العنصرية التي استهدفت لاعبي إنكلترا ماركوس راشفورد وغيدون سانشو وبوكايو ساكا بعد الهزيمة في نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا العام الماضي. وكان اللاعبون الثلاثة قد أهدروا ركلات ترجيح ليتعرضوا لهجوم كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة.

فرانس24/ رويترز

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