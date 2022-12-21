"ميسي أفضل لاعب على مر العصور والذين شاهدوا بيليه أو مارادونا تكون وجهة نظرهم عاطفية"

مونديال قطر 2022

ميسي يحتفل بكأس العالم 2022 خلال التتويج في مونديال قطر2022، الدوحة 18 ديسمبر/كانون الأول 2022

عبّر المدرب الإسباني بيب غوارديولا الأربعاء عن إعجابه الكبير بالساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال إنه يستحق لقب "أفضل لاعب على مر العصور" حتى بدون الفوز بكأس العالم. وأضاف "لا أعتقد أن أي لاعب آخر يمكنه مضاهاة ما فعله ميسي. الناس الذين شاهدوا بيليه وألفريدو دي ستيفانو أو دييغو مارادونا... تكون وجهة نظرهم عاطفية".

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يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سحر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأدائه المميز، والذي اعتبر الأربعاء أن الساحر الأرجنتيني يستحق لقب أفضل لاعب على مر العصور حتى بدون الفوز بكأس العالم لكرة القدم.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم يوم الأحد الماضي. كما فاز اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، والذي استمتع بفترة عامرة بالألقاب تحت قيادة غوارديولا خلال وجوده في برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم في قطر.

وقال غوارديولا للصحافيين قبل مواجهة ليفربول في الدور الرابع لكأس الرابطة غدا الخميس "إنه بلا شك أفضل لاعب على مر العصور. "بالنسبة لي هو الأفضل. لا أعتقد أن أي لاعب آخر يمكنه مضاهاة ما فعله ميسي. الناس الذين شاهدوا بيليه وألفريدو دي ستيفانو أو دييغو مارادونا... تكون وجهة نظرهم عاطفية. لكن على الجانب الآخر حتى لو لم يفز (ميسي) بكأس العالم لن يتغير رأيي".

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وقال غوارديولا إن لاعبي سيتي الـ16 الذين شاركوا في كأس العالم سيعودون تدريجيا للتركيز على مهمتهم مع النادي.

وأضاف "اليوم، عاد ستة لاعبين. خاضوا تجربة فريدة. آمل أن يعودوا في حالة معنوية مرتفعة وفي غضون أربع سنوات يمكنهم الحصول على تجربة أخرى في كندا والمكسيك والولايات المتحدة".

وتابع "اللاعبون الذين شاركوا في كأس العالم في حالة أفضل من اللاعبين الموجودين هنا. سيرجيو (جوميز) وإرلينج (هالاند) ورياض (محرز) وكول (بالمر) فقدوا الإيقاع قليلا مقارنة بالثنائي رودري ومانويل أكانجي. لست قلقا بشأن شهري مارس أو أبريل. خاض كل لاعب الآن بطولة مختلفة مع مدرب مختلف... لدينا مباراة مهمة غدا، ثم (في الدوري الإنكليزي الممتاز) ضد ليدز (يونايتد). جدول يناير يتطلب الكثير من العمل لذلك نريد إعادتهم في أسرع وقت ممكن".

فرانس24/ رويترز

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