أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في حالة حرجة بعد تدهور وضعه الصحي

قال مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو بالبرازيل حيث يعالج أسطورة كرة القدم بيليه الأربعاء إن حالته المرضية "تفاقمت" وهو بحاجة إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب". وقد أدخل بيليه إلى المستشفى في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في أيلول/سبتمبر 2021.

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أوضح أطباء مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو بالبرازيل في بيان الأربعاء أن أسطورة كرة القدم وبطل العالم ثلاث مرات بيليه "يعاني من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب".

وسيبقى "الملك" البرازيلي بيليه (82 عاما) في المستشفى "في غرفة عادية، حيث يتلقى الرعاية اللازمة" لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في أيلول/سبتمبر 2021 الذي أدخل على إثره إلى المستشفى في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقد أعلنت اثنتان من بنات بيليه، كيلي ناسيمنتو وفلافيا أرانتس عبر إنستاغرام ، قبل دقائق قليلة من نشر البيان، أن والدهما سيقضي عيد الميلاد في المستشفى "لقد انتهى في منزلنا عيد الميلاد. قررنا مع الأطباء، أنه لأسباب مختلفة، من الأفضل البقاء هنا، مع كل الرعاية التي تقدمها عائلتنا الجديدة (من مستشفى ألبرت أينشتاين)!!".

"صلوا من أجل الملك"

وكانت قد نشرت الشابتان عدة رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة لطمأنة محبي بيليه حول العالم، بعد أن أفادت وسائل إعلام برازيلية أن صحته تدهورت.

وأضافتا "كالعادة، نشكرك على المودة التي ترسلها إلينا، من جميع أنحاء البرازيل ومن جميع أنحاء العالم".

ونشرت كيلي الأحد صورة لشقيقتها فلافيا وهي تدلك قدم والدها اليسرى وهو يشاهد نهائي كأس العالم على شاشة التلفزيون، من دون أن يظهر وجه بيليه في الصورة.

ويصنّف الكثيرون إدسون أرانتس دو ناسيمنتو، المعروف بلقب بيليه، على أنه أعظم لاعبي كرة القدم منذ ابتكار اللعبة، وقد عانى من تدهور حالته الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. كما أنه يخضع لعلاجات كيميائية منتظمة منذ تشخيص إصابته بسرطان القولون العام الماضي. وكان قد خضع لعملية جراحية لإزالة الورم في أيلول/سبتمبر 2021، وقضى شهرا في المستشفى.

ويعد بيليه اللاعب الوحيد في تاريخ الساحرة المستديرة الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل أكثر من 1000 هدف قبل اعتزاله في العام 1977.

دعم نيمار وهنأ ميسي

وعلى الرغم من عدم ظهور بيليه العلني كثيرا، إلا أنه ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر بانتظام خلال مونديال قطر، بما في ذلك رسالة دعم ومواساة للنجم البرازيلي نيمار بعد خروج "سيليساو" من البطولة إثر خسارته أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.

كما شاهد نيمار وهو يعادل رقمه بتسجيله الهدف الـ77 بقميص البرازيل بعدما افتتح باب التسجيل في الدقيقة 105+1 من الشوط الإضافي الأول أمام كرواتيا.

ومن جانبهم، وجه اللاعبون البرازيليون تحية إلى الأيقونة الحية عندما حملوا لافتة بعد تأهلهم إلى ربع نهائي مونديال قطر على حساب كوريا الجنوبية (4-1)، تُظهر اسمه وصورته يحتفل بهدفه الشهير في نهائي العام 1970 ضد إيطاليا عندما حقق لقبه الثالث.

وقبل ساعات من المباراة وجه لهم رسالة قال فيها إنه سيتابعهم من المستشفى "أريد أن ألهمكم... سأشجع كل واحد منكم".

وعقب المباراة النهائية، هنأ بيليه بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تتويجه "المستحق" أمام فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3. وكتب "الملك" عبر صفحته على إنستاغرام "تهانينا للأرجنتين! دييغو (مارادونا، توفي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) يبتسم بالتأكيد الآن".

وكان بيليه قد تلقى العديد من رسائل الدعم منذ دخوله المستشفى، ولا سيما من المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، أفضل هداف في مونديال قطر (8 أهداف) الذي دعا إلى "الصلاة من أجل الملك".

وظهر الأيقونة العالمية بيليه علنا للمرة الأخيرة إلى جانب مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، في نيسان/أبريل 2019 في باريس، خلال حدث ترويجي مع راع مشترك.

وكان قد أدخل البرازيلي إلى المستشفى الأمريكي في نويي (الضاحية الغربية لباريس) لإصابته بعدوى شديدة في المسالك البولية، قبل أن يتوجه مباشرة إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو عند عودته إلى بلده.

فرانس24/أ ف ب

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