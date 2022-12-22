موتسيبي: فخورون بإنجاز المنتخب المغربي وهدفنا الرئيسي هو فوز دولة أفريقية بكأس العالم

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موتسيبي في أول مؤتمر صحافي في جوهانسبرغ بعد انتخابه رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

أشاد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي الأربعاء بأداء المنتخب المغربي خلال بطولة كأس العالم 2022 مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي المقبل هو فوز دولة أفريقية بالمونديال. وخلال مؤتمر صحافي عقد في جوهانسبورغ عبر موتسيبي عن إيمانه بقدرة أحد المنتخبات الأفريقية على بلوغ نهائي البطولة مضيفا أن هناك 10 دول أفريقية على الأقل يمكنها المنافسة على أعلى مستوى والفوز بكأس العالم.

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عبر رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي الأربعاء عن إيمانه بقدرة أحد منتخبات القارة السمراء على تحقيق نتائج مبهرة خلال بطولة كأس العالم 2026 وبلوغ النهائي، موضحا أن هدف الاتحاد الرئيسي هو أن تفوز دولة أفريقية بالبطولة.

وعقب الإنجاز الكبير الذي حققه المغرب بعدما بات أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال، قال موتسيبي في مؤتمر صحافي عقده في جوهانسبورغ إن المغرب "شرع الباب ببلوغه الدور نصف النهائي الشهر الحالي وأنا واثق من أن دولة أفريقية ستذهب أبعد من ذلك في المونديال المقبل".

وأردف "الهدف الرئيسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو أن تفوز دولة أفريقية بكأس العالم وهذا الهدف في متناول اليد".

وبفضل النظام الجديد للمونديال المقبل في ظل مشاركة 48 منتخبا، ستشارك تسعة أو 10 منتخبات من القارة السمراء، بدلا من خمسة كما كان الحال خلال مونديال قطر، في نهائيات عام 2026 التي ستستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

صنع المغرب التاريخ في العرس الكروي العالمي الذي أقيم للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي عندما أصبح أول ممثل لأفريقيا يصل إلى نصف النهائي.

وفاجأ منتخب "أسود الأطلس" بلجيكا في دور المجموعات بالفوز عليه 2-0، قبل أن يقصي رجال المدرب وليد الركراكي منتخبين أوروبيين عريقين هما إسبانيا بركلات الترجيح والبرتغال 1-صفر في الدورين ثمن وربع النهائي تواليا، ليعود ويخسر أمام فرنسا، حاملة اللقب ووصيفة هذه النسخة، في نصف النهائي صفر-2.

قال موتسيبي "هناك 10 دول أفريقية على الأقل يمكنها المنافسة على أعلى مستوى والفوز بكأس العالم".

في هذا السياق، أشاد بالكاميرون وتونس بفوزهما المفاجئ في دور المجموعات على البرازيل، الفائزة بكأس العالم خمس مرات، وفرنسا على التوالي بنفس النتيجة 1-صفر.

وقال رئيس الاتحاد القاري "يجب أن نفخر بما حققته الكاميرون وتونس، اللتين يتوجب عليهما وغيرهما من الدول الأفريقية التعلم من المغرب".

وفي حين لم تنجح الكاميرون وتونس في تجاوز دور المجموعات، بلغت السنغال ثمن النهائي وخرجت أمام انكلترا بخسارتها بثلاثية نظيفة.

وتعرضت السنغال، المتوجة بلقب أمم أفريقيا في نسختها الأخيرة، لضربة معنوية قوية بإصابة نجمها مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ساديو مانيه قبل انطلاق المنافسات، ما أدى إلى استبعاده من التشكيلة.

وكشف موتسيبي أن الخلاف بين الاتحاد الأفريقي للعبة ووكالة لاغاردير الرياضية قد "تم حله وديا"، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل، معللا ذلك بشرط السرية.

وكانت لاغاردير قد وقعت عقدا قيمته مليار دولار (940 مليون يورو) مع الاتحاد القاري، ومقره القاهرة، في عام 2017 والذي كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2028.

ومع ذلك، تم إلغاء صفقة التسويق وحقوق النقل التلفزيوني بعد عام واحد فقط، عقب صدور حكمين قانونيين أكدا على انتهاك قواعد المنافسة.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد، إن منظمته ستدفع 25 مليون دولار على أقساط لصالح لاغاردير لتسوية النزاع.

وشدد موتسيبي على أن الجزائر وبنين والمغرب ونيجيريا وزامبيا تعد من بين الدول التي أبدت رغبتها في استضافة كأس أمم أفريقيا 2025 بعد انسحاب غينيا التي كانت "غير مستعدة" للاستضافة.

فرانس24/أ ف ب

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