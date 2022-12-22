ميسي يتوصل لاتفاق مبدئي مع باريس سان جرمان لتمديد عقده سنة إضافية

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قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية الأربعاء إن قائد المنتخب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم في قطر ليونيل ميسي توصل لاتفاق مبدئي مع ناديه باريس سان جرمان للبقاء مع النادي لموسم 2023-2024 على الأقل. وقالت إنه في أوائل أيلول/ديسمبر وفي خضم كأس العالم تم التوصل إلى اتفاق (مع ميسي) للبقاء لموسم آخر على الأقل.

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ذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، الأربعاء، أن ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم في قطر مع الأرجنتين، توصل لاتفاق مع باريس سان جرمان المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للبقاء مع النادي لموسم 2023-2024 على الأقل.

وساعد ميسي (35 عاما)، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، الأرجنتين على نيل كأس العالم بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي.

وقالت الصحيفة بدون أن تورد أي مصادر "في أوائل أيلول/ ديسمبر وفي خضم كأس العالم، تم التوصل إلى اتفاق (مع ميسي) للبقاء لموسم آخر على الأقل".

ولم يكن هناك أي مسؤول بباريس سان جرمان متاحا على الفور للتعليق.

من ناحيتها، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أنه لم يتم بعد التوقيع على العقد وكافة البنود.

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جرمان هذا الشهر إن ميسي يشعر بالسعادة مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي، مضيفا أن المناقشات بشأن تمديد العقد ستجري بعد كأس العالم.

وانتقل ميسي، الذي سجل 12 هدفا وأرسل 14 تمريرة حاسمة مع باريس سان جرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى فريق العاصمة الفرنسية من برشلونة في عام 2021 بموجب عقد لمدة عامين.

وخاض ميسي مباراته الاحترافية الأولى مع نادي برشلونة في عام 2004، وتوج مسيرته بالفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، كما فاز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات (2006، 2009، 2011 و2015)، والدوري الإسباني 10 مواسم. ودون اسمه كأفضل هداف في تاريخ النادي، وأفضل هداف في تاريخ "لا ليغا"، وكصاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف في سنة تقويمية (91 هدفا في 2012).

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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