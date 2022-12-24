البرازيلي ريشارليسون يفوز بجائزة أجمل هدف بمونديال قطر على حساب السعودي الدوسري والهولندي خاكبو

مونديال قطر 2022

فاز المهاجم البرازيلي ريشارليسون بجائزة أجمل هدف بمونديال قطر بفضل تصويت الجمهور، والذي سجله في شباك صربيا عبر لقطة أكروباتية شدت أنفاس عشاق الكرة. وفاز "سيليساو" في هذه المقابلة بـ2-0. واختار الجمهور هدف ريشارليسون على حساب هدف السعودي سالم الدوسري والهولندي كودي خاكبو وآخرين. وفي الوقت الذي كانت البرازيل تعتبر فيه أحد أكبر المرشحين للفوز باللقب أقصيت في ربع النهائي على يد كرواتيا. وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم هذه الجائزة في 2006 وكان آخر فائز بها الفرنسي بنجمان بافار في 2018.

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الكل يتذكر الهدف الذي أحرزه المهاجم البرازيلي ريشارليسون من مقصية في مرمى صربيا. ونظرا لجماليته، اختير كأجمل هدف في مونديال قطر، وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وأحرز ريشارليسون جائزة أجمل هدف بفضل تصويت الجمهور متفوقا على تسعة أهداف أخرى مرشحة.

وسجل الهدف بعد عرضية من فينيسيوس جونيور بالجزء الخارجي لقدمه اليمنى، حيث أوقف ريشارليسون الكرة بقدمه اليسرى، قبل أن يلتف ليطلقها أكروباتية خلفية باليمنى في الشباك الصربية، مسجلا هدفه الشخصي الثاني في المباراة التي انتهت بفوز "سيليساو" 2-0.

هذا الهدف دفع بأحد المعلقين إلى القول "هذه هي البرازيل"، وجعل الجميع يعتقد أن رجال المدرب تيتي سيشعلون النهائيات بفنياتهم وسحرهم الكروي وارتجالهم، لكن، وعلى الرغم من بعض اللحظات الساحرة، تم إقصاؤهم من دور ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح.

واختار الجمهور هذه الأكروباتية على حساب هدف السعودي سالم الدوسري في الفوز التاريخي ضد الأرجنتين، الهولندي كودي خاكبو ضد الأكوادور، الأرجنتيني إنسو فرنانديس ضد المكسيك، الكاميروني فنسان أبوبكر ضد صربيا، المكسيكي لويس تشافيس ضد السعودية، الفرنسي كيليان مبابي ضد بولندا، ريشارليسون أيضا ضد كوريا الجنوبية، الكوري سيونغ-هو بايك ضد البرازيل، والبرازيلي نيمار ضد كرواتيا.

وبدأ فيفا في منح هذه الجائزة في 2006 ليخلف ريشارليسون بالتالي المكسيكي ماكسي رودريغيس، الأوروغوياني دييغو فورلان (2010)، الكولومبي خاميس رودريغيس (2014) والفرنسي بنجمان بافار (2018).

فرانس24/ أ ف ب

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